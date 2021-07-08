Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 21:08
21:06
Общество
Биологи из Самары вывели новые сорта грецкого ореха
21:06
Политика
Владимир Путин признался в любви к красоте Кабардино-Балкарии
21:05
Общество
Гражданин США находится в числе задержанных из-за убийства президента Гаити
21:02
Армия
Атомная подлодка «Орел» прибыла в Кронштадт для участия в параде ВМФ РФ
21:02
Общество
Попова: около 66% россиян заражаются дельтам-штаммом коронавируса
20:58
Общество
Врачи из Подмосковья успешно прооперировали ногу женщины с редкой патологией
20:57
Шоу-бизнес
Юрий Куклачев и его супруга обновили свадебные клятвы в Ялтинском ЗАГСе
20:57
Происшествия
Уголовное дело возбудили против выдавшего аварийное жилье сироте крымского чиновника
20:55
Весь мир
Парламент Туниса не принял законопроект по спасению экономики
20:54
Общество
Несколько московских новостроек заселят в конце июля по программе реновации
Все новости

Одобрившие «Спутник V» страны оценили эффективность российской вакцины

  /   Обновлено: 08 июля 2021 20:34
Общество
Одобрившие «Спутник V» страны оценили эффективность российской вакцины
Global Look Press  /  Cover Images/Keystone Press Agency

Москва, 8 июля. Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили в нескольких десятках стран, напомнил глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Порядка 70 стран по всему миру разрешили применение «Спутника V» для своих граждан. Согласно заявлениям минздравов этих государств, российская вакцина эффективно защищает от коронавируса и не вызывает побочных эффектов, обратил внимание Гинцбург.

«Спутник V» стал первой в мире вакциной от COVID-19. Препарат успешно прошел клинические испытания и доказал свою безопасность. Эту разработку разрешили использовать для прививок беременным женщинам.

Вернуться назад

эффективность гинцбург Спутник V
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru