Одобрившие «Спутник V» страны оценили эффективность российской вакцины

Москва, 8 июля. Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили в нескольких десятках стран, напомнил глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Порядка 70 стран по всему миру разрешили применение «Спутника V» для своих граждан. Согласно заявлениям минздравов этих государств, российская вакцина эффективно защищает от коронавируса и не вызывает побочных эффектов, обратил внимание Гинцбург.

«Спутник V» стал первой в мире вакциной от COVID-19. Препарат успешно прошел клинические испытания и доказал свою безопасность. Эту разработку разрешили использовать для прививок беременным женщинам.