Турция стала известна во всем мире как наркогосударство

Турция впервые села за один стол переговоров с администрацией Башара Асада, 87 турецких журналистов предстали перед судом в июне, в стране ухудшается положение общины алевитов, Анкара предает своих наемников, чтобы сохранить армию в Ливии — автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Турция теперь известна во всем мире как наркогосударство

Репутация Турции сместилась в сторону наркогосударства из-за недавних обвинений в незаконном обороте запрещенных психотропных веществ из Латинской Америки, заявил бывший министр экономики Али Бабаджан.

«Мы годами боролись за то, чтобы сделать эту страну государством с верховенством закона», — сказал он.

Экс-министр покинул правящую «Партию справедливости и развития» (ПСР) в 2019 году, чтобы создать свою «Партию демократии и прогресса» (DEVA).

«Если эта страна утратит свой характер с верховенством закона, она пойдет по пути превращения в наркогосударство», — добавил Бабаджан.

Ранее лидер турецкой мафии Седат Пекер в своих видеороликах на YouTube, где он раскрывает факты коррупции и преступной деятельности в государстве, обвинил правительственных чиновников в прямом участии в организации маршрутов незаконного оборота кокаина между странами Латинской Америки и Турцией.

В июне 2020 года Власти Колумбии конфисковали около 4,9 тонны наркотика, отправленного на турецкую территорию. Еще одна партия кокаина, следовавшая туда из Эквадора, была остановлена в Панаме в мае 2021 года.

Пекер сказал, что недавние антинаркотические операции в турецком порту Мерсин, где была конфискована еще одна тонна запрещенного вещества, были нацелены на сокрытие незаконной деятельности чиновников.

Ali Babacan’dan Sedat Peker açıklaması:



????"Normalde böyle bir durumda o ülkenin yargısı resen harekete geçer, kimseden talimat beklemez."https://t.co/0hDmV4RCUY — Sözcü (@gazetesozcu) July 1, 2021

Соглашение о безопасности между Анкарой и Триполи названо недействительным

Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех заявил, что считает недействительным соглашение о безопасности, заключенное в ноябре 2019 года между Анкарой и бывшим Правительством национального согласия (ПНС), штаб-квартира которого находится в Триполи.

«Организация, заключившая сделку с Турцией, не была избрана ливийским народом и так и не получила вотума доверия от Палаты представителей», — сказал Салех в интервью греческой газете Ekathmerini в среду.

При этом он назвал ПНС «незаконным, неконституционным правительством, навязанным международным сообществом без учета мнения граждан Ливии».

По словам спикера, соглашение с Анкарой не было ратифицировано Палатой представителей и поэтому является неконституционным.

Турция составляет 1,1% населения мира

По данным ООН, в 2021 году численность населения мира оценивается примерно в 7 млрд 794 млн 798 тыс. 729 человек. Самая многочисленная страна — Китай с 1 млрд 439 млн граждан, следующая — Индия (1 млрд 380 млн человек).

С населением 83 млн 384 тыс. 689 человек Турция занимает 19-е место после Германии. Это число составляет 1,1% от общего числа людей на планете.

Турция впервые села за один стол переговоров с руководством Сирии

Турция, Россия и Иран снова объединились для поиска решения сирийского кризиса. В столице Казахстана Нур-Султане стартовали 16-е переговоры, начало которым было положено еще в 2017 году.

Турецкая газета Karar заявила, что эти переговоры стали первыми, на которых будут присутствовать и представители официального Дамаска. Таким образом, Анкара впервые с начала конфликта окажется за одним столом переговоров с администрацией президента Башара Асада.

16. Astana görüşmeleri, Nur Sultan'da başladı



Türkiye, Suriye rejimiyle ilk kez aynı masadahttps://t.co/lKkxkdfKjo pic.twitter.com/UxajPDV1S0 — KararHaber (@KararHaber) July 7, 2021

В Турции жертвами домашнего насилия в июне стали 24 женщины

В июне в Турции мужчины убили 24 женщины, в результате общее число таких убийств за последние шесть месяцев достигло 150.

Смерть 21 женщины была признана подозрительной в соответствии с Отчетом о мониторинге мужского насилия за июнь 2021 года. Документ был составлен агентством Bianet, информация для анализа бралась из местных и национальных газет, новостных сайтов и информационных источников.

«Тринадцать женщин были убиты своими мужьями, парнями, бывшими супругами, три женщины — своими соседями, другие три — родственниками, одна — другом-мужчиной, еще одна — собственным сыном, три — восемью незнакомцами», — говорится в сообщении.

Согласно отчету Bianet, также в июне по меньшей мере 94 женщины подверглись насилию со стороны мужчин.

Систематическое насилие в отношении журналистов

В июньском отчете Ассоциации прогрессивных журналистов Турции (АПЖТ) было обращено внимание на серию физических нападений на представителей СМИ, заявивших, что они стали жертвами репрессивной политики «Партии справедливости и развития».

«Мрак, созданный правительством ПСР для того, чтобы заглушить неподконтрольные СМИ, превратился в систематическое насилие против наших коллег», — заявила ассоциация.

По данным АПЖТ, 70 представителей прессы предстали перед судом по 24 отдельным делам в рамках продолжающихся судебных процессов в июне. В то же время против еще одного журналиста был подан иск, а двоих других приговорили к тюремному заключению. Кроме этого, семь корреспондентов и шесть объектов СМИ подверглись нападениям.

Турецких журналистов часто преследуют и сажают в тюрьмы за профессиональную деятельность. По данным организации «Репортеры без границ» (RSF), Турция заняла 153-е место среди 180 стран по уровню свободы прессы в 2021 году.

Çağdaş Gazeteciler Derneği: Nefessiz bıraktıkları yalnız meslektaşımız değil, halkın haber alma hakkıhttps://t.co/mXMeTlafPi pic.twitter.com/MC4O202Sgk — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 7, 2021

Эрдоган заменил 33 начальника полиции в ходе перестановок

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил начальников полиции в 33 из 81 провинций страны.

Также глава государства назначил старших сотрудников полиции в качестве советников по вопросам безопасности в 27 турецких дипломатических представительствах по всему миру, включая Вашингтон, округ Колумбия, Пекин, Лондон, Париж и Афины.

Положение общины алевитов в Турции ухудшается

Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) опубликовала доклад, в котором говорится, что дискриминация в отношении общины алевитов в Турции является «безудержной и повсеместной».

В документе отмечается, что ситуация под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана только ухудшается.

Today, on the anniversary of the Sivas Massacre, @DwightBashir & @JohnLechner1 discuss Turkey’s Alevis, their beliefs, and the challenging daily life as an #Alevi in Erdogan’s #Turkey. https://t.co/FjKGON46Vw — USCIRF (@USCIRF) July 2, 2021

Перед судом в Турции в июне предстали 87 журналистов

В июне перед судом предстали 87 журналистов, а двум предъявлены новые обвинения, согласно ежемесячному отчету «Цена новостей», опубликованному Турецкой ассоциацией журналистов.

Тридцать девять работников прессы были обвинены в членстве в террористической организации, 11 — в распространении террористической пропаганды и пять — в оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Прокуратура потребовала осудить их на длительные тюремные сроки и 200 000 турецких лир в качестве компенсации морального вреда.

Кроме этого, двое журналистов были приговорены к шести годам, четырем месяцам и 15 суткам.

Пятеро сотрудников СМИ — Мелике Айдын из Jin News, Аликан Улудаг из Cumhuriyet и независимые журналисты Джем Бахтияр, Олчай Буюкташ Акча и Хазал Оджак — были оправданы.

Инфляция в Турции достигла двухлетнего максимума в 17,5%

В июне годовая инфляция в Турции подскочила до двухлетнего максимума в 17,53%, превысив прогноз в 17%. Данный показатель демонстрирует продолжительный рост после кратковременного спада, что может отсрочить любое снижение процентных ставок до конца года, считают экономисты.

Инфляция усиливалась обесцениванием лиры, уменьшением кредитоспособности и всплеском спроса по мере того, как экономика выходила из пандемии коронавируса.

Снижение курса турецкой валюты ускорилось, когда президент Реджеп Тайип Эрдоган в марте уволил начальника Центрального банка.

Новый глава ЦБ на прошлой неделе заявил, что инфляция может быть выше, чем ожидалось, в этом и следующем месяце, но на конец года, по его прогнозам, она уменьшится до 12,2%.

Поддержка президентской системы в Турции снизилась до 38%

Общенациональная поддержка президентской системы исполнительного типа, которая была принята в Турции с 51,4% голосов на референдуме в апреле 2017 года, упала до 37,5% в июне. Об этом турецкие СМИ сообщили в пятницу со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим агентством Area Research.

Согласно результатам исследования, 46,6% респондентов заявили, что Турция должна вернуться к парламентской системе, а 37,5% считают, что ей необходимо сохранить исполнительную президентскую систему. Остальные 15,9% респондентов не имеют мнения по этому вопросу.

Социологическое исследование также показало, что 43,1% опрошенных считают президентскую систему исполнительной власти в Турции «успешной», а 49,8% — «неудачной».

Лидеру оппозиции Турции грозит до четырех лет тюрьмы

Прокуратура добивается тюремного заключения на срок до четырех лет для председателя главной оппозиционной партии страны Кемаля Кылычдароглу в связи с замечаниями, в которых Реджеп Тайип Эрдоган упоминается как «так называемый президент».

На этой неделе министерство юстиции обратилось в парламент с запросом о лишении депутатской неприкосновенности с 20 оппозиционных политиков, среди которых оказался и Кылычдароглу. В качестве обоснования было дано краткое резюме судебных дел против обозначенных лиц.

Если парламент проголосует за лишение этих людей иммунитета от уголовного преследования, они предстанут перед судом Турции.

В дополнение к тюремному заключению прокуратура пытается отнять у Кылычдароглу право заниматься политической деятельностью, голосовать, а также работать на госслужбе в соответствии со статьей 53 Уголовного кодекса Турции (УК).

YouTube удалил видео помощника Эрдогана за нарушение правил

Популярный в стране видеохостинг YouTube удалил видео с выступлением Фахреттина Алтуна, главы Управления по связям с общественностью администрации президента Турции.

В конце апреля Алтун выступил на «Выставке дипломатов-мучеников», организованной в память о турецких дипломатах, которые служили в представительствах за рубежом и были убиты в 1970-х и 1980-х годах в результате нападений, совершенных Армянской секретной армией освобождения Армении (АСАЛА) и Коммандос Справедливости Геноцида армян (JCAG).

YouTube посчитал запись с высказываниями Алтуна на этом мероприятии «нарушением правил сообщества» и «разжигающим ненависть».

Üzülerek belirtmek istiyorum ki, Şehit Diplomatlar Sergisinde yaptığım şu konuşma YouTube tarafından sansürlendi.

Sözüm ona bu konuşma, nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin.

Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır. pic.twitter.com/xLFLF3TChM — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 1, 2021

Израильского туриста депортировали из Турции за то, что он высморкался на лиру

Турецкие власти депортировали израильского туриста из-за видеозаписи, на которой он высморкался на турецкую лиру перед тем как оплатить счет в одном из кафе Стамбула.

По сообщениям турецких СМИ, Мухаммад Надер Бадрана был задержан после публикации 10-секундного ролика в социальных сетях. Сам он назвал его шуткой о турецкой экономике.

Израильского туриста обвинили в «оскорблении символа суверенитета Турции».

Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı!https://t.co/cdViceNr38 pic.twitter.com/sLMUmOeFoz — Bursa Hakimiyet (@b_hakimiyet) July 2, 2021

Турция выразила готовность принять следующую конференцию по реформе Украины

Турция готова провести следующую конференцию по украинским реформам в 2022 году, чтобы продемонстрировать поддержку стремлению союзника исправить свою политическую и экономическую системы, заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы хотим, чтобы Украина полагалась на собственный народ и могла защитить свой суверенитет и территориальную целостность», — сказал глава МИД.

При этом турецкий министр высоко оценил темпы проводимых на Украине реформ.

Турция предает своих наемников, чтобы сохранить армию в Ливии

Турция использовала сирийских наемников в качестве разменной монеты в своих попытках сохранить войска в Ливии, заявил в среду обозреватель Al-Monitor Фехим Таштекин.

Министры иностранных дел пяти постоянных членов Совбеза ООН собрались в Берлине в конце июня, чтобы обсудить выполнение ливийского соглашения о прекращении огня, включая выборы, запланированные на декабрь, и вывод иностранных войск. На этой встрече также были представлены Турция, Италия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

Анкара настаивала на том, чтобы в текст совместного заявления была включена ссылка на «всех наемников», а не на «все иностранные силы», покидающие Ливию. По словам Таштекина, против данной формулировки выступил Египет.

Турецкий эксперт считает, что разногласия по этому вопросу, вероятно, навредят усилиям по налаживанию отношений между двумя странами, поскольку Каир настаивает на том, что полный вывод турецких войск из Ливии является предварительным условием для нормализации отношений.

Turkey stalls on withdrawal of foreign forces from Libya - Fehim Taştekin https://t.co/kfI8Zjja1r @AlMonitor — Fehim Taştekin (@fehimtastekin) June 30, 2021

Турецкий закон о борьбе с терроризмом несовместим с международным правом

Венецианская комиссия, консультативный орган Совета Европы, состоящий из независимых экспертов в области конституционного права, опубликовала принятые на пленарном заседании 2–3 июля заключения. В них она выразила озабоченность по поводу принятого в декабре 2020 года в Турции Закона № 7262 о предотвращении финансирования распространения оружия массового уничтожения.

В частности, комиссия заявила, что закон был принят в спешке, без каких-либо консультаций с внешними заинтересованными сторонами. Он подвергся широкой критике за полномочия, предоставленные руководству страны, которые способствуют ее демократическому откату. Турецкие правозащитники считают, что этот закон направлен не столько на террористов, сколько на политических противников правящей элиты.