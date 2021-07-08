Глава компании Africorp Solutions намерен инвестировать в трансграничную безопасность ЦАР

Банги, 8 июля. Представители консалтинговой компании Africorp Solutions заявили о намерении инвестировать в трансграничную безопасность Центральноафриканской Республики.

Об этом объявил глава фирмы Хенк Коэце на встрече с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера. Представитель Africorp Solutions добавил, что лидер африканской страны также выразил желание сотрудничать с компанией в области охраны здоровья и человеческих жизней.

Туадера подчеркнул, что он готов обезопасить границы государства, но прежде всего он планирует защитить население от пагубного влияния коронавируса.

Желание президента по обеспечению контроля за пограничными пунктами сейчас имеет огромное значение, так как Центральноафриканская Республика постоянно подвергается опасности из-за активности чадских боевиков, спонсируемых Францией.

Ранее сообщалось о том, что чадцы незаконно проникли на территорию ЦАР, где обустроили военную базу.