Лула да Силва укрепил позиции перед президентскими выборами в Бразилии

Бразилиа, 8 июля. Рейтинг экс-президента Бразилии Лулы да Силвы продолжает расти на фоне стремительного падения народного доверия к действующему главе государства Жаиру Болсонару.

Если бы президентские выборы в Бразилии состоялись летом 2021 года, да Силва победил бы с серьезным преимуществом, а Болсонару не занял бы даже второе место. К таким выводам пришли аналитики организации PoderData на основании проведенного опроса общественного мнения. Во втором туре Лула забрал бы 55% всех голосов, а любой другой конкурент мог бы претендовать в лучшем случае на 32%. В июне по результатам опросов экс-президент и лидер «Партии трудящихся» опережал конкурентов лишь на 12%.

Пока рейтинги да Силвы растут, Болсонару стремительно теряет народную поддержку. Более 60% опрашиваемых открыто выразили недовольство политикой действующего президента. При сохранении текущего темпа роста антирейтингов Болсонару может уйти с поста досрочно в результате импичмента. Впрочем, участие самого да Силвы в президентской гонке тоже под вопросом: против него в любой момент может быть продолжено уголовное преследование по делу о коррупции.

Ранее правительство Бразилии объявило о намерении запустить программу приватизации государственной почтовой компании Correios. Приватизации подвергнется 100% акций организации.