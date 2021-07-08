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Лавров рассказал, как дипломаты «разминаются» перед переговорами
Политика
Лавров рассказал, как дипломаты «разминаются» перед переговорами
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Владивосток, 8 июля. «Разминка» перед дипломатическими переговорами проходит без галстуков. Иногда в джинсах и свитерах, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

О традиции «разминаться» перед встречей с коллегами Лавров рассказал в выступлении в Дальневосточном федеральном университете. Накануне переговоров проходит ужин без протокола. Дипломаты присутствуют там без галстуков. Иногда и в более простой одежде, чем костюмы, уточнил глава российского ведомства.

Также Лавров рассказал о своих друзьях из мира дипломатии. Это главы МИД азиатских государств. Хорошим другом министр назвал руководителя индонезийского внешнеполитического ведомства Ретно Марсуди, близким — министра иностранных дел Лаоса Салемсая Коммасита.

Ранее Сергей Лавров сообщил о желании лидера США Джо Байдена достичь баланса интересов с Россией. Такая позиция была обозначена американским президентом на встрече с главой РФ Владимиром Путиным в Женеве.

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лавров мид дипломаты
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