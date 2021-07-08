Нигерийские журналисты положительно оценили военное сотрудничество России и ЦАР

Банги, 8 июля. Журналисты нигерийского издания Information Nigeria рассказали про сотрудничество России и Центральноафриканской Республики.

По их мнению, российские инструкторы, которые работают в ЦАР и обучают бойцов Вооруженных сил (FACA), вносят весомый вклад в борьбу с остатками боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

«Специалисты из России уже несколько лет готовят профессиональных военных центральноафриканской армии и способствуют восстановлению мира в стране», — рассказали аналитики информационного агентства.

Также сотрудники издания напомнили, что под руководством россиян прошли подготовку более 3000 военнослужащих:

«Центральноафриканцы обучаются военной тактике, стрельбе, рукопашному бою, а также обращению с оружием, чтобы бороться с бандформированиями».

Представители СМИ Нигерии выразили сомнение по поводу обвинений, выдвинутых западной прессой в адрес российских инструкторов. В связи с этим они процитировали слова главы Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александра Иванова.

«Важно отметить, что россияне отправляются в командировку именно на основании двустороннего соглашения между министерствами обороны Российской Федерации и Центральноафриканской Республики», — подчеркнул Иванов.

Также председатель СОМБ заявил о высокой степени подготовки отечественных специалистов и рассказал про их деятельность в республике:

«Я рассказал, как проходит обучение, в ходе которого российские инструкторы дают новобранцам правительственной армии (FACA) базовые знания, обеспечивая начальную военную подготовку. Также наши специалисты совершенствуют навыки младшего командного состава».

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Эрик Нгаба

По мнению иностранных экспертов, успех сотрудничества РФ и ЦАР – образец плодотворных и уважительных отношений для всей Африки. Сейчас многие страны Черного континента заинтересованы в налаживании контактов с Москвой, во многом благодаря деятельности российских инструкторов, которые показали слаженную и эффективную работу в Центральноафриканской Республике.

Ранее жители Мали попросили Российскую Федерацию помочь побороть терроризм в республике. Также они потребовали, чтобы Франция прекратила военную операцию «Бархан», которая, по их словам, не приносит никаких результатов.

Аналогичного мнения придерживаются граждане Мозамбика. После просмотра российско-центральноафриканского фильма «Турист», повествующего о работе отечественных инструкторов в республике они призвали власти расширить сотрудничество с Москвой.