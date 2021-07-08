Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 21:07
21:06
Общество
Биологи из Самары вывели новые сорта грецкого ореха
21:06
Политика
Владимир Путин признался в любви к красоте Кабардино-Балкарии
21:05
Общество
Гражданин США находится в числе задержанных из-за убийства президента Гаити
21:02
Армия
Атомная подлодка «Орел» прибыла в Кронштадт для участия в параде ВМФ РФ
21:02
Общество
Попова: около 66% россиян заражаются дельтам-штаммом коронавируса
20:58
Общество
Врачи из Подмосковья успешно прооперировали ногу женщины с редкой патологией
20:57
Шоу-бизнес
Юрий Куклачев и его супруга обновили свадебные клятвы в Ялтинском ЗАГСе
20:57
Происшествия
Уголовное дело возбудили против выдавшего аварийное жилье сироте крымского чиновника
20:55
Весь мир
Парламент Туниса не принял законопроект по спасению экономики
20:54
Общество
Несколько московских новостроек заселят в конце июля по программе реновации
Все новости

Нигерийские журналисты положительно оценили военное сотрудничество России и ЦАР
Весь мир
Нигерийские журналисты положительно оценили военное сотрудничество России и ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 8 июля. Журналисты нигерийского издания Information Nigeria рассказали про сотрудничество России и Центральноафриканской Республики.

По их мнению, российские инструкторы, которые работают в ЦАР и обучают бойцов Вооруженных сил (FACA), вносят весомый вклад в борьбу с остатками боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

«Специалисты из России уже несколько лет готовят профессиональных военных центральноафриканской армии и способствуют восстановлению мира в стране», — рассказали аналитики информационного агентства.

Также сотрудники издания напомнили, что под руководством россиян прошли подготовку более 3000 военнослужащих:

«Центральноафриканцы обучаются военной тактике, стрельбе, рукопашному бою, а также обращению с оружием, чтобы бороться с бандформированиями».

Представители СМИ Нигерии выразили сомнение по поводу обвинений, выдвинутых западной прессой в адрес российских инструкторов. В связи с этим они процитировали слова главы Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александра Иванова.

«Важно отметить, что россияне отправляются в командировку именно на основании двустороннего соглашения между министерствами обороны Российской Федерации и Центральноафриканской Республики», — подчеркнул Иванов.

Также председатель СОМБ заявил о высокой степени подготовки отечественных специалистов и рассказал про их деятельность в республике:

«Я рассказал, как проходит обучение, в ходе которого российские инструкторы дают новобранцам правительственной армии (FACA) базовые знания, обеспечивая начальную военную подготовку. Также наши специалисты совершенствуют навыки младшего командного состава».

Нигерийские журналисты положительно оценили военное сотрудничество России и ЦАР
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Эрик Нгаба

По мнению иностранных экспертов, успех сотрудничества РФ и ЦАР – образец плодотворных и уважительных отношений для всей Африки. Сейчас многие страны Черного континента заинтересованы в налаживании контактов с Москвой, во многом благодаря деятельности российских инструкторов, которые показали слаженную и эффективную работу в Центральноафриканской Республике.

Ранее жители Мали попросили Российскую Федерацию помочь побороть терроризм в республике. Также они потребовали, чтобы Франция прекратила военную операцию «Бархан», которая, по их словам, не приносит никаких результатов.

Аналогичного мнения придерживаются граждане Мозамбика. После просмотра российско-центральноафриканского фильма «Турист», повествующего о работе отечественных инструкторов в республике они призвали власти расширить сотрудничество с Москвой.

«Фильм совершенно фантастический! Было бы хорошо, если бы РФ могла помочь Мозамбику справиться с некоторыми нашими проблемами, а затем сделать об этом фильм», — заявил гражданин по имени Эмилио Гуамбе Мапуту.

Вернуться назад

россия нигерия цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru