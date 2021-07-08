В Минобороны РФ прошла 24-я ежегодная церемония вручения премии имени Георгия Жукова

Москва, 8 июля. Ежегодная 24-я церемония вручения Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова состоялась в Министерстве обороны РФ.

Известно, что вручение премии было поручено начальнику Генерального штаба ВС РФ — первому заместителю Министра обороны Российской Федерации генералу армии Валерию Герасимову.

По его словам, комиссия рассмотрела 16 работ, которые были представлены авторскими коллективами и отдельными авторами. Известно, что всего в конкурсе участвовали 72 курсанта, являющиеся представителями органов управления и гражданами России.

«Среди соискателей были и военнослужащие, и гражданские лица, ученые и производственники, писатели и деятели искусства, представители ветеранских организаций. Каждому была дана оценка его труда», — отметил Герасимов.

Победителями конкурса был признан коллектив авторов, разработавших тепловизионные каналы прицельных систем бронетанкового оружия, а также отдельный автор Николай Александрович Карташов, написавший книгу «Ватутин» из серии «Жизнь замечательных людей», посвященную известному полководцу Великой Отечественной войны Н. Ф. Ватутину.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ сформирует в военных округах резервные пожарные команды, которые в случае необходимости окажут помощь местным властям в борьбе с последствиями погодных аномалий.