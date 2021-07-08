Древние гробницы доказали наличие торговых путей на территории Омана в железном веке

Маскат, 8 июля. Гробницы, обнаруженные в области Ибри в Омане, подтвердили информацию о наличии торговых путей, проходивших здесь в конце железного века. Эту информацию приводит The National News.

Маршрут пролегал между прибрежными и континентальными районами полуострова и существовал уже в 300 году до н.э., сообщило Министерство наследия и туризма Омана.

Два захоронения были обнаружены в 2013 году, когда строительные бригады исследовали местность для прокладывания дороги между населенными пунктами Вади Аль-Хаджар и Билад Аш-Шахум, однако раскопки начались лишь в июне 2020 года.

Tomb discoveries reveal Oman’s ancient trade route from coast to interior https://t.co/QMS9ZMhQe3 via @TheNationalNews — Mina Al-Oraibi (@AlOraibi) July 8, 2021

Внутри специалистами были найдены урны различной формы, содержащие человеческие останки. Помимо этого, археологи извлекли несколько видов горшков, сделанных из местного камня и украшенных геометрическими фигурами, и ювелирные изделия, такие как серьги из бронзы и бисера.

Министерство наследия и туризма страны заявило, что находки подтверждают наличие торговых путей во времена создания этих гробниц, построенных еще в железном веке и находящихся неподалеку от археологического комплекса Бат, являющегося памятником наследия ЮНЕСКО.

Tomb of Bats in Oman are an UNESCO World Heritage Site. It is an ancient burial ground believed to date back to 4000 BC pic.twitter.com/8k5f4KoU — Thomas Cook India (@tcookin) June 22, 2012

Он представляет собой ансамбль поселений и некрополей 3-го тысячелетия до н.э. и включает семь крупных башен в форме ульев диаметром до 25 метров, назначение которых пока точно не установлено. По мнению ученых, местные жители вели торговлю бронзой и камнем с Месопотамией, а также цивилизациями, проживающими на территории нынешних Пакистана и Ирана.

No wonder that it survived for more than 5000 years because of the rocky foundation on which it was built, its high location and the round construction shape and the historic Bat necropolis in Ibri are proof of the historical and archaeological value which Oman is known for pic.twitter.com/NTslo4ID2k — Al Habib & Co الحبيب (@alhabibom) June 23, 2019

В настоящее время в Омане регулярно находят новые следы древних поселений, шахт и некрополей, датируемые бронзовым и железными веками. По заявлению представителей Министерства наследия и туризма, недавнее открытие и найденные здесь предметы обихода возрастом более чем 8000 лет изменили представления исследователей о быте людей той эпохи.