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Древние гробницы доказали наличие торговых путей на территории Омана в железном веке
Весь мир
Древние гробницы доказали наличие торговых путей на территории Омана в железном веке
wikipedia.org  /  F igy / public domain

Маскат, 8 июля. Гробницы, обнаруженные в области Ибри в Омане, подтвердили информацию о наличии торговых путей, проходивших здесь в конце железного века. Эту информацию приводит The National News.

Маршрут пролегал между прибрежными и континентальными районами полуострова и существовал уже в 300 году до н.э., сообщило Министерство наследия и туризма Омана.

Два захоронения были обнаружены в 2013 году, когда строительные бригады исследовали местность для прокладывания дороги между населенными пунктами Вади Аль-Хаджар и Билад Аш-Шахум, однако раскопки начались лишь в июне 2020 года.

Внутри специалистами были найдены урны различной формы, содержащие человеческие останки. Помимо этого, археологи извлекли несколько видов горшков, сделанных из местного камня и украшенных геометрическими фигурами, и ювелирные изделия, такие как серьги из бронзы и бисера.

Министерство наследия и туризма страны заявило, что находки подтверждают наличие торговых путей во времена создания этих гробниц, построенных еще в железном веке и находящихся неподалеку от археологического комплекса Бат, являющегося памятником наследия ЮНЕСКО.

Он представляет собой ансамбль поселений и некрополей 3-го тысячелетия до н.э. и включает семь крупных башен в форме ульев диаметром до 25 метров, назначение которых пока точно не установлено. По мнению ученых, местные жители вели торговлю бронзой и камнем с Месопотамией, а также цивилизациями, проживающими на территории нынешних Пакистана и Ирана.

В настоящее время в Омане регулярно находят новые следы древних поселений, шахт и некрополей, датируемые бронзовым и железными веками. По заявлению представителей Министерства наследия и туризма, недавнее открытие и найденные здесь предметы обихода возрастом более чем 8000 лет изменили представления исследователей о быте людей той эпохи.

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оман культура история железный век
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