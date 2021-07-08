Алексей Журавлев назвал Кормиловский хлебозавод неотъемлемой частью экономики России

Омск, 8 июля. Депутат Госдумы и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев посетил Омскую область, где встретился с жителями поселка Кормиловка и ознакомился с работой местного хлебозавода.

Директор предприятия Сергей Атрощенко пожаловался политику, что проблема завода заключается в росте цен на сырье. Из-за этого необходимо увеличивать стоимость продукции, однако предприятие — социально ориентированное, оно не станет «ломить» цены.

«Государство должно поддерживать такие предприятия, как ваше, ведь они – неотъемлемая часть развитой экономики», — заявил Журавлев в беседе с начальником хлебозавода.

Глава «Родины» отметил, что простые люди, применившие ум и смекалку, создают малый и средний бизнес. Кормиловский хлебозавод хоть и небольшой, однако очень нужный, поскольку пополняет бюджет и предоставляет гражданам рабочие места, подчеркнул Журавлев.

Депутат ранее посетил Челябинскую область в рамках проекта «100 городов». На базе АО «Автомобильный завод «УРАЛ» Журавлев встретился с ветеранами отрасли и узнал о проблемах простых россиян.