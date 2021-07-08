Банги, 8 июля. Центральноафриканские власти открыли вокзал в городе Буар, который находится на северо-западе страны.

На мероприятии присутствовали бойцы Вооруженных сил ЦАР (FACA) и представители строительной фирмы Barc, которая занималась восстановлением социального объекта. Местное население благодарит правительство республики за возвращение мирной жизни в город, а также за содействие и материальную помощь.

После того как военнослужащие FACA освободили Буар от боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», центральноафриканцы нуждаются в пристальном внимании властей как никогда раньше. Стоит отметить, что этот населенный пункт притягивал значительное количество бандформирований на протяжении долгого времени.

Однако национальная армия успешно отбивала атаки радикалов, пока не уничтожила большинство боевиков при консультативной поддержке российских инструкторов. После этого нападения на Буар прекратились.