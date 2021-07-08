Замначальника волгоградской колонии оказался за решеткой из-за взятки

Волгоград, 8 июля. Суд вынес приговор сотруднику ФСИН. Он признан виновным в получении взятки в значительном размере.

Следствие доказало, что заместитель начальника колонии придумал незаконный способ обогащения. Он связался с бизнесменом, который выиграл контракт на поставку продуктов в исправительное учреждение. Преступник уговорил его поставлять меньше провизии, а разницу отдавать в деньгах.

Офицер внутренней службы пообещал за это помощь в получении новых госконтрактов. Силовики задержали его при получении 35 тысяч рублей.

В ходе следствия выяснилось, что злоумышленник совершил еще два аналогичных преступления. Нелегальный доход коррупционера составил 130 тысяч рублей. Он получил два года и три месяца лишения свободы.

ФАН сообщал, что экс-полицейский из Крыма предстанет перед судом за взятку в 3 млн рублей.