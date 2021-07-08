Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 21:07
21:05
Общество
Гражданин США находится в числе задержанных из-за убийства президента Гаити
21:02
Армия
Атомная подлодка «Орел» прибыла в Кронштадт для участия в параде ВМФ РФ
21:02
Общество
Попова: около 66% россиян заражаются дельтам-штаммом коронавируса
20:58
Общество
Врачи из Подмосковья успешно прооперировали ногу женщины с редкой патологией
20:57
Шоу-бизнес
Юрий Куклачев и его супруга обновили свадебные клятвы в Ялтинском ЗАГСе
20:57
Происшествия
Уголовное дело возбудили против выдавшего аварийное жилье сироте крымского чиновника
20:55
Весь мир
Парламент Туниса не принял законопроект по спасению экономики
20:54
Общество
Несколько московских новостроек заселят в конце июля по программе реновации
20:54
Армия
Разведка НМ ДНР обнаружила военную технику ВСУ в поселке Ласточкино
20:53
Происшествия
ФАН публикует видео из Елизаветинской больницы после пожара
Все новости

Центральноафриканские депутаты прошлого созыва вошли в состав нового парламента
Весь мир
Центральноафриканские депутаты прошлого созыва вошли в состав нового парламента
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 8 июля. Избранные в мае прошлого года 33 депутата вошли в состав нового созыва Национального собрания.

Данная мера направлена на полное заполнение мест в законодательном собрании. Сегодня некоторые регионы не могут самостоятельно провести выборы из-за присутствия остатков боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Несмотря на то что Вооруженные силы ЦАР (FACA) разбили основные силы бандформирований, некоторые из них укрываются в африканских джунглях и периодически совершают вылазки. Они грабят и убивают мирное население, что подрывает безопасность в регионе и делает невозможным проведение остаточных выборов.

Избранный в прошлом году депутат Флери Пабанджи рассказал, что в первую очередь волнует центральноафриканских граждан.

«Сначала хотелось бы поблагодарить население за стойкость и доверие к моей кандидатуре. Я представляю город Буар, этот населенный пункт является экономическим перекрестком в ЦАР. Моя команда займется решением вопросов, связанных с электричеством, воды, а также безработицы среди молодежи», — добавил он.

Ранее сообщалось, что 23 мая состоялся третий тур парламентских выборов. Граждане республики избрали 49 депутатов от округов, где не удалось провести первый и второй этапы голосования.

Вернуться назад

цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru