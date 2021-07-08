Центральноафриканские депутаты прошлого созыва вошли в состав нового парламента

Банги, 8 июля. Избранные в мае прошлого года 33 депутата вошли в состав нового созыва Национального собрания.

Данная мера направлена на полное заполнение мест в законодательном собрании. Сегодня некоторые регионы не могут самостоятельно провести выборы из-за присутствия остатков боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Несмотря на то что Вооруженные силы ЦАР (FACA) разбили основные силы бандформирований, некоторые из них укрываются в африканских джунглях и периодически совершают вылазки. Они грабят и убивают мирное население, что подрывает безопасность в регионе и делает невозможным проведение остаточных выборов.

Избранный в прошлом году депутат Флери Пабанджи рассказал, что в первую очередь волнует центральноафриканских граждан.

«Сначала хотелось бы поблагодарить население за стойкость и доверие к моей кандидатуре. Я представляю город Буар, этот населенный пункт является экономическим перекрестком в ЦАР. Моя команда займется решением вопросов, связанных с электричеством, воды, а также безработицы среди молодежи», — добавил он.

Ранее сообщалось, что 23 мая состоялся третий тур парламентских выборов. Граждане республики избрали 49 депутатов от округов, где не удалось провести первый и второй этапы голосования.