Гаджиев назвал тренера, который мог бы повлиять на игру сборной России

Москва, 8 июля. Бывший наставник футбольных клубов «Амкар» и «Крылья Советов» Гаджи Гаджиев предположил, кто может сменить Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной.

Гаджиев считает, что новым наставником национальной команды должен стать россиянин, а не иностранец. По словам тренера, думать, что специалист из-за границы решит проблемы сборной — это утопия.

«Проблемы надо решать нам самим», — отметил эксперт.

Экс-тренер «Амкара» полагает, что сборную мог бы возглавить Курбан Бердыев. Гаджиев напомнил, что Валерий Карпин, Леонид Слуцкий и Сергей Семак уже отказались сменять Черчесова на посту наставника сборной.

«Бердыев, наверное, как-то мог бы повлиять на результат игры», — пояснил тренер в комментарии «Радио 1».

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ранее высказался об увольнении Черчесова с поста главного тренера. По его мнению, к решению о расторжении контракта с наставником РФС подтолкнула пресс-конференция тренера, которую он провел после неудачного выступления сборной на Евро-2020.