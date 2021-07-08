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Гаджиев назвал тренера, который мог бы повлиять на игру сборной России

  /   Обновлено: 08 июля 2021 20:05
Спорт
Гаджиев назвал тренера, который мог бы повлиять на игру сборной России
vk.com  /  ФК «АМКАР» Пермь. Сообщество болельщиков

Москва, 8 июля. Бывший наставник футбольных клубов «Амкар» и «Крылья Советов» Гаджи Гаджиев предположил, кто может сменить Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной.

Гаджиев считает, что новым наставником национальной команды должен стать россиянин, а не иностранец. По словам тренера, думать, что специалист из-за границы решит проблемы сборной — это утопия.

«Проблемы надо решать нам самим», — отметил эксперт.

Экс-тренер «Амкара» полагает, что сборную мог бы возглавить Курбан Бердыев. Гаджиев напомнил, что Валерий Карпин, Леонид Слуцкий и Сергей Семак уже отказались сменять Черчесова на посту наставника сборной.

«Бердыев, наверное, как-то мог бы повлиять на результат игры», — пояснил тренер в комментарии «Радио 1».

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ранее высказался об увольнении Черчесова с поста главного тренера. По его мнению, к решению о расторжении контракта с наставником РФС подтолкнула пресс-конференция тренера, которую он провел после неудачного выступления сборной на Евро-2020.

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