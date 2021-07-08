Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 21:06
21:05
Общество
Гражданин США находится в числе задержанных из-за убийства президента Гаити
21:02
Армия
Атомная подлодка «Орел» прибыла в Кронштадт для участия в параде ВМФ РФ
21:02
Общество
Попова: около 66% россиян заражаются дельтам-штаммом коронавируса
20:58
Общество
Врачи из Подмосковья успешно прооперировали ногу женщины с редкой патологией
20:57
Шоу-бизнес
Юрий Куклачев и его супруга обновили свадебные клятвы в Ялтинском ЗАГСе
20:57
Происшествия
Уголовное дело возбудили против выдавшего аварийное жилье сироте крымского чиновника
20:55
Весь мир
Парламент Туниса не принял законопроект по спасению экономики
20:54
Общество
Несколько московских новостроек заселят в конце июля по программе реновации
20:54
Армия
Разведка НМ ДНР обнаружила военную технику ВСУ в поселке Ласточкино
20:53
Происшествия
ФАН публикует видео из Елизаветинской больницы после пожара
Все новости

Экс-президент ЮАР направлен в тюрьму для отбывания наказания по делу о неуважении к суду

  /   Обновлено: 08 июля 2021 20:09
Весь мир
Экс-президент ЮАР направлен в тюрьму для отбывания наказания по делу о неуважении к суду
stocksnap.io  / 

Претория, 8 июля. Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума приговорен к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к Конститутционному суду страны.

После того как полиция получила распоряжение задержать экс-президента, Зума сам сдался правоохранителям.

В МВД ЮАР уже подтвердили, что бывший глава находится под стражей. Планируется, что он будет отбывать наказание в родной провинции Квазулу-Наталь.

Зуму признали виновным в том, что он не явился на заседание комиссии по расследованию дела о захвате власти в государстве в период с 15 по 19 февраля. В дальнейшем судьи намерены рассмотреть другие 16 обвинений, выдвинутых против экс-президента, среди которых есть статьи о мошенничестве, взяточничестве и рэкете, связанных с покупкой в 1999 году патрульных катеров и военного снаряжения у пяти европейских оружейных фирм.

Ранее сообщалось, что Зума не согласился с решением суда о заключении в тюрьму на 15 месяцев. Он назвал его эмоциональной и неконституционной мерой. А также бывший глава государства не дал четкого ответа на вопрос о добровольной сдаче полиции.

Вернуться назад

юар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru