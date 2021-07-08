Экс-президент ЮАР направлен в тюрьму для отбывания наказания по делу о неуважении к суду

Претория, 8 июля. Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума приговорен к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к Конститутционному суду страны.

После того как полиция получила распоряжение задержать экс-президента, Зума сам сдался правоохранителям.

В МВД ЮАР уже подтвердили, что бывший глава находится под стражей. Планируется, что он будет отбывать наказание в родной провинции Квазулу-Наталь.

Зуму признали виновным в том, что он не явился на заседание комиссии по расследованию дела о захвате власти в государстве в период с 15 по 19 февраля. В дальнейшем судьи намерены рассмотреть другие 16 обвинений, выдвинутых против экс-президента, среди которых есть статьи о мошенничестве, взяточничестве и рэкете, связанных с покупкой в 1999 году патрульных катеров и военного снаряжения у пяти европейских оружейных фирм.

Ранее сообщалось, что Зума не согласился с решением суда о заключении в тюрьму на 15 месяцев. Он назвал его эмоциональной и неконституционной мерой. А также бывший глава государства не дал четкого ответа на вопрос о добровольной сдаче полиции.