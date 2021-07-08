Как и почему увольняли тренеров сборной России по футболу

В период с 1998 по 2021 год со сборной России по футболу успели поработать девять именитых специалистов. Каждого увольняли после неудовлетворительного результата сборной. ФАН рассказывает, с кем и почему расторгали контракт.

Global Look Press / Dmitry Golubovich/Russian Look

Олег Романцев (1994–1996, 1998–2002)

Экс-наставник московского «Спартака» руководил национальной командой России дважды — в период с 1994 по 1996 год и с 1998 по 2002 год. В 1996-м Романцев вывел сборную в финальный этап чемпионата Европы, а в 2002 году российские футболисты под его руководством отобрались на чемпионат мира. Покинул сборную Олег Романцев из-за неубедительной игры команды на групповом этапе этих турниров: российские футболисты не смогли попасть в плей-офф обоих чемпионатов. В 2002 году наши футболисты в своей группе проиграли тогда несильной команде Бельгии со счетом 2:3 и сборной Японии со счетом 0:1.

Global Look Press / Alexander Wilf/Russian Look

Валерий Газзаев (2002–2003)

После Олега Романцева новым главным тренером сборной стал Валерий Газзаев, продержавшийся на этой должности чуть более года. Газзаев должен был подготовить сборную к чемпионату Европы — 2004 и к чемпионату мира в 2006 году, но подал в отставку в августе 2003-го после череды громких неудач. Российские футболисты в товарищеских матчах сенсационно проиграли слабым сборным Албании (1:3), Грузии (1:3) и Израиля (1:2). После встречи с командой Израиля Газзаев сам изъявил желание покинуть свой пост, напоследок обвинив игроков в непрофессиональном отношении к делу.

Global Look Press / Stupnikov Alexander/spartak.com

Георгий Ярцев (2003–2005)

Сменил на посту главного тренера сборной Валерия Газзаева другой российский специалист — Георгий Ярцев. Под его руководством российские футболисты вышли в финальную часть Евро-2004, но не сумели преодолеть групповой этап. Также в 2004 году в отборочном матче на чемпионат мира россияне разгромно уступили сборной Португалии со счетом 1:7, потерпев крупнейшее поражение в своей истории. В том матче Ярцев покинул тренерскую скамью при счете 1:6, заявив, что у него «чуть не случился сердечный приступ после шестого гола». Несмотря на это, РФС все же дал шанс наставнику, который он не реализовал. После неожиданной ничьей с Эстонией весной 2005 года Георгий Александрович был отправлен в отставку.

Global Look Press / Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Юрий Семин (2005–2006)

Легенде московского «Локомотива» Юрию Семину тоже в свое время представилась возможность поработать со сборной России. В начале 2005 года Юрий Павлович, руководивший «Локомотивом», был откомандирован в сборную России на должность главного тренера. Завершив отборочный цикл под руководством Семина, сборная не выполнила главной задачи — попасть на чемпионат мира 2006 года в Германию, несмотря на несколько ярких матчей, в которых сборная не потерпела ни одного поражения. РФС был не против продлить контракт с Семиным, но тренер отказался.

Global Look Press / Dmitry Golubovich/Russian Look

Гус Хиддинк (2006–2010)

Пожалуй, самый успешный тренер именно в российской истории футбола. Только голландцу Гусу Хиддинку удалось не просто впервые за 20 лет вывести нашу сборную в плей-офф чемпионата Европы, но и превратить ее в главную сенсацию чемпионата Европы 2008 года. Тогда российская команда впервые стала бронзовым призером Евро. В декабре 2008-го «за заслуги в области физкультуры и спорта» Хиддинку даже было присвоено звание «Заслуженный тренер России». Он проработал с командой четыре года. В 2010-м сборная России не смогла отобраться на чемпионат мира, после чего специалист совместно с президентом РФС Сергеем Фурсенко решил покинуть пост главного тренера национальной команды.

Global Look Press / Alexander Wilf/Russian Look

Дик Адвокат (2010–2012)

Большие надежды связывали в России с еще одним нидерландским тренером, возглавлявшим в том числе петербургский «Зенит», — Диком Адвокатом. В 2010 году Адвокат пришел на смену Хиддинку, расторгнув контракт с бельгийской сборной. В 2012 году российские футболисты заняли третье место на чемпионате Европы, после чего иностранный специалист отказался продлевать контракт с РФС.

Global Look Press / Dmitry Golubovich/Russian Look

Фабио Капелло (2012–2015)

После ухода Дика Адвоката новым главным тренером сборной стал еще один титулованный иностранный специалист — итальянец Фабио Капелло. Первые матчи под его руководством сложились для российской команды как нельзя лучше: россияне победили Северную Македонию (2:0), разгромили команду Израиля (4:0), а затем и вовсе впервые в истории обыграли сборную Португалии. Капелло хоть и смог вывести сборную на чемпионат мира, но ее выступление на финальном этапе мирового первенства оказалось крайне неудачным. В своей группе российские футболисты уступили Бельгии (0:1), а также сыграли две ничьи с Южной Кореей (1:1) и Алжиром (1:1), что не позволило команде выйти в плей-офф. В 2015 году череда неудач поставила под вопрос участие российской сборной в Евро-2016. Сотрудничество с итальянцем было решено прекратить. За досрочное расторжение контракта Капелло получил от РФС рекордную в истории компенсацию в размере около 930 миллионов рублей.

Global Look Press / Alexander Kulebyakin

Леонид Слуцкий (2015–2016)

В августе 2015 года Леонид Слуцкий был назначен на пост главного тренера сборной России до окончания отборочного турнира Евро-2016, при этом он оставался главным тренером ЦСКА. Под руководством Слуцкого сборная отобралась в финальную часть чемпионата Европы. Из группы сборная в плей-офф выйти не смогла, заняв в ней последнее место.

Global Look Press / Maksim Konstantinov

Станислав Черчесов (2016–2021)

Сменил Леонида Слуцкого Станислав Черчесов, который проработал со сборной пять лет. Его контракт действовал до окончания чемпионата мира в 2018 году. После успешного выступления на мировом первенстве контракт с Черчесовым был продлен. Ему доверили готовить сборную и к Евро-2020, и к ЧМ-2022 в Катаре. После неудачного выступления на чемпионате Европы 2020 года, где российская команда заняла последнее место в группе, контракт со специалистом был расторгнут.

Ранее ФАН сообщал, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал причину увольнения главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Губерниев считает, что увольнение специалиста назревало. По его словам, кроме неважного выступления российской сборной на Евро-2020, к этому шагу РФС подтолкнула и пресс-конференция специалиста.