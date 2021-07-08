Кронштадт готовится ко Дню ВМФ: чем город фортов готов удивить туристов в 2021 году

Город Кронштадт является одним из центров притяжения туристов со всего мира. Исторический центр города входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За последние годы Кронштадт заметно преобразился, стал более привлекательным для туристов. Сейчас в городе идут масштабные работы по реконструкции и реставрации исторических памятников, проходит благоустройство дворов, парков и скверов, развивается культурная жизнь.

Как пандемия отразилась на проектах развития Кронштадта? Успеют ли закончить реставрацию фортов к назначенному сроку и чем они удивят гостей города? Как город готовится отметить День ВМФ? На эти и другие вопросы ответил глава Кронштадтского района Олег Довганюк в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

Влияние пандемии на туризм

Невские Новости / Валерия Петрик

По словам Олега Довганюка, с введением ограничений по коронавирусу в Кронштадте стало меньше иностранных туристов, но зато россияне активнее стали посещать исторический город.

«С учетом ограничений, из-за которых нет иностранных туристов, прошлый год показал не особо большую цифру. Но при этом стало больше приезжающих из других регионов России, из Санкт-Петербурга. Принцип туризма — туристу хорошо там, где хорошо местному жителю, то есть прежде чем создавать привлекательные условия для туристов, нужно создать спокойные, удобные, комфортные, благоприятные, безопасные условия для проживания наших жителей. Только после этого мы можем говорить о развитии туризма», — заявил Довганюк.

Федеральное агентство новостей /

Глава города добавил, что этим летом туристов в Кронштадте предостаточно.

«География объектов, которые можно посмотреть в нашем городе, расширяется, много исторических, общественных, современных пространств, которые привлекают приезжих», — отметил он.

Однако с наплывом туристов возникла проблема: приезжающим некуда ставить машины, город к этому пока не готов.

Невские Новости / Дмитрий Матвеев

«Историческая часть Кронштадта не предназначена для такого количества личного транспорта, автобусов. Мы с комитетом по туризму и комитетом по развитию транспортной инфраструктуры при поддержке ГИБДД разрабатываем меры, чтобы поставить знаки запрета, ограничить проезд личного транспорта. Но ограничивать тоже неправильно. Мы на острове, у нас земли, где мы можем сделать парковки те же, немного, особенно для автобусов. Но благодаря организации «Остров фортов» ко Дню ВМФ у нас будет временная парковка на 260 машин», — рассказал Олег Довганюк.

Проектирование дорожной развязки к концу года будет завершено, и с 2022 года начнутся работы по строительству. Параллельно было принято решение о реставрации развязки въезда в город: ее сделают двухуровневой, подчеркнул глава Кронштадта.

Парад в честь Дня ВМФ

Невские Новости / Надежда Капранова

В этом году пять лет исполняется главному морскому параду, а также 325 лет российскому флоту, напомнил Олег Довганюк. План проведения парада примерно такой же, как в прошлом году, заявил он.

«Подводных лодок будет немного больше, будет пролет авиации, одна часть парада традиционно пройдет на Неве. В Кронштадте пройдут корабли, будут пропуска, будет закрыта кольцевая дорога, с 7:00 до 15:00 примерно», — сообщил Довганюк.

Что касается коронавируса и безопасности проведения такого большого праздника, то планируется ввести ограничения на въезд, а также раздавать пригласительные билеты на парад.

«Трибуна на южной оградительной стенке рассчитана на 1000 посадочных мест, будут выданы пригласительные билеты, там будет написано о необходимости иметь при себе ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Стоящих мест не будет, отменены все концерты, но салют будет. Поэтому обращаюсь к жителям Петербурга: не надо на свой страх и риск без пригласительного билета пытаться въехать, потому что вы ничего не увидите», — заявил гость студии.

Туризм в Кронштадте сегодня

ИА Политика Сегодня / Каролина Зулкарнаева

Глава города рассказал, что Кронштадт готов к встрече туристов и с удовольствием принимает жителей Санкт-Петербурга и гостей со всей России.

«Сейчас в городе много точек питания на любой вкус. Когда к нам приезжают гости, мы их кормим, все довольны, в голодный обморок никто не падает. Чтобы сделать туризм не одного дня, у нас есть хостел, есть гостиница, в планах строительство дополнительных отелей. Что касается туристических маршрутов, это не только морской собор. Есть маршруты, которые расскажут о 300-летней истории города, об исторических личностях, изобретениях. В центре города у нас более 200 памятников, очень много зданий XVIII–XIX века рассматривались лично императорами, царями, очень интересно», — рассказал Олег Довганюк.

По программе создания туристического кластера, которым занимается «Остров фортов», реставрируются три порта минобороны, подчеркнул глава города. В скором времени в Кронштадте появится океанариум и канатная дорога. Также город может похвастаться оборудованным пляжем и местами для рыбалки, поделился Довганюк.

«Наш пляж один из самых оборудованных: там новый песок, раздевалки, душевые, спасательные станции. Люди загорают, купаются, но из-за качества воды Роспотребнадзор постепенно вводит ограничения. Что касается рыбалки, то она вполне может стать нашей фишкой. Ловят рыбу у нас не только местные, но и гости. Рыбалка у нас целый год, зимний лов, да и в другие сезоны. Наша задача вместе с МЧС обеспечить безопасность рыбалки, все-таки у нас азартный народ, увлекается, когда даже лед ненадежный, поэтому будут созданы условия для помощи», — сообщил спикер.

Секрет процветания Кронштадта

Пресс-служба АНО «Остров фортов». /

В завершение Олег Довганюк добавил, что Кронштадт действительно стремительно развивается и процветает, а происходит это в результате слаженной работы правительства Петербурга, администрации самого города, а также при поддержке федеральных органов власти.

«Разумеется, это и хорошая работа комитета по туризму, который расширяет географию посещаемых мест. Люди посмотрели центр Петербурга, им хочется посмотреть еще и другие исторические места. Плюс хорошая реклама с помощью коллег из «Острова фортов» и с помощью СМИ», — подытожил глава Кронштадта.

Ранее стало известно, что самый большой в мире парусный корабль «Седов» прибудет в Петербург для участия в параде ко Дню ВМФ. Судно встанет в один ряд с новейшими атомными подводными лодками.