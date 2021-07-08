Эсминцы Zumwalt: Китай стал главной целью сверхдорогих кораблей США

Череда скандалов, связанных с принятием на вооружение ВМС США «невидимых» эсминцев типа Zumwalt, пошатнула уверенность налогоплательщиков в боеспособности этих безумно дорогих кораблей. На этом фоне законодатели предложили военным определиться с предназначением эсминцев, которое могло бы оправдать их существование.

Следуя укоренившимся тенденциям и трендам, представители американского военного флота пошли по пути безошибочного решения — предложили конгрессменам профинансировать переоснащение кораблей с целью их дальнейшего использования для нанесения внезапных ударов по территории Китая и длительного патрулирования в примыкающих к нему районах.

При этом они полагали, что новый облик эсминцев будет подразумевать их высокую боевую устойчивость, живучесть и мощнейшие ударные возможности. Но так ли это на самом деле?

Проект Zumwalt

Понятно, что разного рода сказки, реализация которых изначально вызывала массу вопросов, сопровождают проект Zumwalt на всем его жизненном пути, начиная с момента создания и заканчивая эксплуатацией в военно-морских силах.

Изначально данный проект предполагал закупку 32 кораблей, построенных по технологии снижения радиолокационной заметности (Stealth) и оснащенных новыми типами ракетного и артиллерийского оружия.

USS Michael Monsoor (DDG 1001) Zumwalt-class guided missile destroyer leaving San Diego - April 20, 2021 #ussmichaelmonsoor #ddg1001 pic.twitter.com/oOh5K4i3mm — WarshipCam (@WarshipCam) April 21, 2021

Подряды на строительство первых двух экземпляров заказчик разместил на двух разных предприятиях, что само по себе уже приводило к удорожанию проекта. В ходе постройки они смогли (словно по единому плану) увеличить стоимость работ с 1,4 до 3,2 млрд долларов за каждый корабль, постоянно шантажируя конгресс невозможностью достройки и без того дорогих эсминцев без дополнительных финансовых вливаний.

В итоге в 2016 году в боевой состав флота был принят первый «невидимый» DDG-1000 Zumwalt, а в 2019-м флаг ВМС США подняли на втором корабле — DDG-1001 Michael Monsoor.

DDG-1000 has been accepted by US-Navy after it's controversial congressional resistance over its cost overruns! The first of its class USS Zumwalt (1/3) of the Zumwalt Class comes in at about $ 4 billion apiece. That's about 6% of the entire Indian Defense Budget!#USN #USA pic.twitter.com/8ASUnA2CTL — Srivatsa RV (@rv_srivatsa) April 27, 2020

К тому времени стало уже совершенно понятно, что перспективная 155-миллиметровая артиллерийская система, с помощью которой корабли этого типа должны были выполнять свою главную задачу — обеспечивать огнем высадку десанта морской пехоты, подавляя цели на берегу, — не может быть реализована.

Все дело в том, что первоначальным планом предусматривалось строительство 32 эсминцев, затем, учитывая фантастическую стоимость, было принято несколько решений о снижении их количества.

В результате Америка получила только три таких корабля (третий DDG-1002 Lyndon B. Johnson был спущен на воду в 2018 году). Уменьшение числа эсминцев привело к снижению необходимого количества боезапаса для 155-миллиметровых орудий AGS. И вот здесь, собственно, и случилась для ВМС США беда.

wikipedia.org / U.S. Navy photo courtesy of General Dynamics Bath Iron Works / Released / Public Domain

Для 155-миллиметровых орудий AGS были разработаны специальные активно-реактивные снаряды LRLAP, способные, как заявлялось, поражать загоризонтные цели, удаленные от корабля на 150 км.

Это вполне укладывалось в предназначение эсминца — обеспечивать своим огнем высадку морского десанта. Однако еще на этапе разработки возник ряд трудностей.

В частности, спутниковая система бортовой навигации обеспечивает снаряду круговое вероятное отклонение порядка 20–50 метров, что, по мнению иностранных специалистов, при заряде взрывчатого вещества в 11 кг явно недостаточно для уверенного поражения целей. А имеющиеся на борту эсминца 80 крылатых ракет Tomahawk при несоразмерно большем весе боевого заряда обеспечивали меньшее круговое вероятное отклонение, что обесценивало смысл использования снарядов LRLAP.

Zumwalt sınıfı muhripler, kara hedeflerine odaklı, çok amaçlı hayalet gemiler olarak tasarlandı. Eskimekte olan zırhlı gemilerin yerini alması isteniyordu. Uzun Menzilli Kara Saldırısı Mermisi (LRLAP) atan toplar Zumwalt sınıfının ana silahı olacaktı. pic.twitter.com/MYzB3FyAO5 — Derin Düşünce .Org (@DDGrubu) June 26, 2020

Юмор этой ситуации заключался еще и в том, что стоимость 102-килограммовых снарядов LRLAP, даже с учетом кратного сокращения их потребного количества из расчета на три корабля (а не на 32), возросла до 2 млн долларов.

При том что цена серийно производимой полуторатонной крылатой ракеты Tomahawk составляет (внимание!) всего 1,87 млн долларов. То есть один снаряд для 155-миллиметрового орудия AGS дороже, чем крылатая ракета.

Но и это еще не все. Мало того, что таких снарядов на отпущенные средства ВМС США закупило всего несколько десятков, никакие другие боеприпасы для использования в орудии AGS в настоящее время не производятся. Даже самых обычных, неуправляемых, попросту нет. Следовательно, нет и орудий, поскольку без снарядов они являются просто бесполезным куском железа.

Дополнительные трудности

Кроме вооружения много вопросов возникало и к энергетической установке этих кораблей, которая преподносила массу сюрпризов в процессе опытной эксплуатации.

Самый известный случай — когда двигатель эсминца Zumwalt отказал во время перехода кораблем Панамского канала, в результате чего его пришлось брать на буксир и тащить в ближайший порт.

navy.mil / PD

Решение о переоснащении

И вот военные и конгрессмены договорились: отныне начинается работа по изменению облика этих «уникальных» боевых кораблей. И тогда они должны будут в самое ближайшее время получить ударное ракетное гиперзвуковое оружие, целью которого, как пишет иностранная пресса, станет внутренняя часть Китая, где расположены важные стратегические объекты.

Кораблям сулят великое будущее. После модернизации, в ходе которой они получат новый комплекс ракетного вооружения (старый, понятно, будет демонтирован), «невидимые» эсминцы начнут бороздить Южно-Китайское море, угрожая Поднебесной своим чудо-оружием.

По мнению разработчиков данного проекта, в нем все прекрасно, и новые корабли, безусловно, станут более мощным средством сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе, чем атомные ракетные подводные лодки класса Ohio, модернизированные под размещение 154 крылатых ракет.

The Zumwalt-class destroyers will be the first Navy ships outfitted with new hypersonic missiles.



The ships, which cost more than $4 billion apiece, are part of a larger military goal to compete with China's growing naval fleet. @kobrienME dives in. https://t.co/EUPIfp8OFE — The Times Record (@MidcoastNews) May 14, 2021

Упущения США

При этом бросается в глаза полное игнорирование американцами того факта, что Китай еще в 2020 году превзошел США по количеству боевых кораблей, способных нести ударное вооружение.

Корветы, фрегаты и эсминцы ВМС НОАК просто по факту своего существования не оставят новым американским кораблям никаких шансов на безнаказанное присутствие в западной части Тихого океана.

Из этого можно сделать скромный вывод, что военно-промышленный комплекс США занимается не реальным укреплением обороноспособности своих военно-морских сил, а банальным «разведение кроликов», то есть обманом налогоплательщиков в пользу своего кармана. «Никогда такого не было, и вот опять».