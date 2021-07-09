Его главные роли еще впереди: режиссер Вера Сторожева об актере Дмитрии Дюжеве

Актер театра и кино, режиссер, заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев сегодня, 9 июля, празднует свой 43-й день рождения. В беседе с ФАН впечатлениями от работы с артистом поделилась режиссер, сценарист и продюсер Вера Сторожева.

Собеседница Федерального агентства новостей выделила наиболее выдающиеся, по ее мнению, отличительные черты артиста.

«Дима очень талантливый артист. Слышащий. Если у меня будет какая-то подходящая история, где понадобится такой талант, как Дима Дюжев, то с удовольствием с ним поработаю снова. Каждый актер — настоящая индивидуальность. Чем ярче актер, тем ярче индивидуальность. В итоге это получается цельный сплав. Когда мы слышим имя Димы Дюжева, то понимаем, что это человек фактурный, непосредственный, глубокий и в то же время он прекрасно играет характерные роли. Это сплав и героя, и характерного артиста», — сказала кинорежиссер.

Вера Сторожева также вспомнила интересный случай, произошедший во время работы над одной из ее картин.

«Дима у меня снимался в картине «Путешествие с домашними животными», вскоре после знаменитого сериала «Бригада». Мы снимали в глубокой провинции. Поскольку Дима был очень популярен, то у него все время была такая фобия, что за каждым углом его ждут какие-то фанаты. Он даже говорил: «А будет ли у нас наряд милиции для того, чтобы охранять съемочную площадку от поклонников?» — сообщила собеседница ФАН.

ТАСС / Юрий Белинский

В завершение она поделилась своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.

«Прежде всего, здоровья. Душевного мира и спокойствия. Востребованности. Артист развивается в своих ролях, в работе. Дима уже многого достиг, но, думаю, его главные роли еще впереди», — резюмировала Вера Сторожева.

Ранее кинорежиссер Дмитрий Корявов через ФАН поздравил с днем рождения актера Дмитрия Певцова. По его словам, несмотря на популярность, артист помогает своим молодым коллегам.