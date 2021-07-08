Опубликована запись переговоров между пилотом и диспетчером перед крушением Ан-26

Петропавловск-Камчатский, 8 июля. Расшифрованы последние слова пилотов Ан-26, упавшего на Камчатке. Диспетчер советует экипажу не снижаться к морю, командир судна соглашается с ней.

Разговор между диспетчером и командиром самолета Ан-26 проходил в плановом режиме. Пилот не сообщал о нештатных ситуациях. На записи диспетчер рекомендовала экипажу "не снижаться в море", на что командир ответил согласием.

Позже диспетчер доложила, что по курсу возможен полет птиц, и экипаж приготовился к посадке. Спустя некоторое время она задала вопрос о планируемом времени приземления, но связь с бортом пропала.

Самолет, летевший из Петропавловска-Камчатского, пропал в девяти километрах от пункта назначения — поселка Палана. Его обломки обнаружили в море и в прибрежной зоне. На борту было 28 человек. Все они погибли.