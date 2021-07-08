В ВВО рассказали, как служебных собак готовят к участию во всеармейских конкурсах

Владивосток, 8 июля. Учения минно-розыскной службы Восточного военного округа с участием служебных собак прошли во Владивостоке.

Кинологи тренируют служебных собак с помощью многих способов. Первым этапом тренировок является прохождение полосы препятствий — барьера, подвесного моста, лабиринта и так называемой мышеловки. При этом минно-розыскные собаки не должны бояться высоты или замкнутого пространства, от их подготовки могут зависеть жизни людей.

«Мы работаем на поиск взрывчатых веществ, опасных. Есть такой вариант, что мы можем сами подорваться. Поэтому собаку нужно учить правильно. Чтобы она, в случае чего, не начала копать, не легла на саму мину», — рассказал журналистам Кинолог-военнослужащий 35-го инженерно-саперного полка Восточного округа Никита Емельяненко.

Помимо упражнений на силу, отсутствие страха и выносливость, собаки проходят тренировки с поиском замаскированных взрывчатых веществ. Это непростая задача — пес должен обнаружить тротиловую шашку среди десятка различных деревянных ящиков и обыкновенных сумок. При обнаружении служебная собака подает кинологу специальный сигнал.

Расчеты минно-розыскной службы будут участвовать во всеармейском конкурсе «Найти и обезвредить», который будет проходить 9 июля в Московской области.

Подробно о непростой профессии кинолога рассказали в Федеральном агентстве новостей. В материале отмечено, что собаки на службе МЧС должны уметь при обнаружении взрывчатки беззвучно дать знать об этом знать своему наставнику.