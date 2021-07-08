Аналитики назвали процент жителей России на удаленной работе

Санкт-Петербург, 8 июля. Представители сервиса «Работа.ру» провели опрос 5000 пользователей из всех регионов России и выяснили сколько граждан работает в удаленном формате.

На данный момент полностью удаленно трудятся 11% россиян, еще 6% на гибридном формате, то есть чередуют дом и офис. Дистанционные сотрудники, которые составляют 37%, предполагают, что после окончания пандемии коронавируса работодатель восстановит прежний режим работы из офиса. При этом, 51% опрошенных выразили желание продолжать работать удаленно на постоянной основе, передает «Солидарность».

Также аналитики сервиса по поиску работы «Работа.ру» перечислили хорошо оплачиваемые профессии России в 2021 году. Наиболее высокую зарплату в РФ получает технический директор в сфере IT, его жалованье составляет от 135 и до 327 тысяч рублей.