Пригожин поблагодарил IPSO за объективность в споре с британской газетой Daily Telegraph

Санкт-Петербург, 8 июля. Британская газета Daily Telegraph признала, что распространителями псевдоинформации о «связи» бизнесмена Евгения Пригожина с «ЧВК Вагнера» выступали спецслужбы США.

Команда юристов компании «Конкорд» напомнила, что петербургский предприниматель Пригожин в марте текущего года инициировал процедуру по своему исключению из санкционных списков Британии, в которые его внесли под надуманными предлогами.

После этого, 8 апреля, журналисты Daily Telegraph обнародовали статью под названием «Тайная война российских вооруженных формирований в Ливии». В материале издания внимание акцентируется на якобы причастности Пригожина к «ЧВК Вагнера» и событиям в североафриканской стране.

Предприниматель неоднократно опровергал указанную выше недостоверную информацию, которая распространяется спецслужбами Запада. Пригожин обратился в Независимую организацию по стандартам печати в Великобритании (IPSO) с заявлением о недостоверном изложении событий в статье Daily Telegraph. Материал также мог быть связан с инициированными бизнесменом процедурами по снятию британских санкций.

«IPSO, рассмотрев заявление Евгения Викторовича, нашло его обоснованным и 2 июля 2021 года рекомендовало Daily Telegraph внимательно изучить вопрос и разрешить его совместно с ним. Вследствие этого 6 июля 2021 года Daily Telegraph направило в адрес Евгения Викторовича сообщение, в котором подтвердило его предположения, что источниками данной псевдоинформации являются американские и британские спецслужбы, а также африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM)», — сказано в сообщении пресс-службы компании «Конкорд».

Пресс-служба компании «Конкорд» /

Плюс ко всему журналисты Daily Telegraph предложили предоставить комментарии бизнесмена на темы, которые затрагивались в статье. Пресс-служба компании «Конкорд» задала Пригожину вопросы с целью направить ответы в редакцию иностранного СМИ.

Предприниматель в своих ответах подчеркнул, что не имеет никакого отношения к «ЧВК Вагнера», более того, ее не существует. По его мнению, это некий собирательный образ русского несгибаемого духа, патриотизма и борьбы за справедливость, как три богатыря или 300 спартанцев. Это восставшие ангелы гнева, несущие единство России.

«Пожалуйста, зафиксируйте это как мое официальное мнение по данному вопросу. Отдельно хочу поблагодарить Независимую организацию по стандартам печати в Великобритании (IPSO) за объективность и профессионализм, а также Daily Telegraph за предоставленную возможность высказаться по этим вопросам», — заявил он.

Пригожин ранее направил исковое заявление в суд к представителям радиостанции «Эхо Москвы» за распространение недостоверной информации. Бизнесмен намерен добиться удаления со стороны издания недостоверных материалов о его якобы связи с «ЧВК Вагнера».