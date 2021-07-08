Татьяна Орлова: Я спасаю семью дочери, еду за зятем — буду его искать и возвращать

Актриса театра и кино Татьяна Орлова призналась ФАН, что практически никогда не играет похожего на себя человека.

Заслуженная артистка РФ и почетный деятель искусств города Москвы, которой 1 июля исполнилось 65 лет, в эксклюзивном интервью рассказала подробности о втором сезоне сериала «Старушки в бегах», премьера которого состоится в вечернем эфире в понедельник, 12 июля, на Первом канале.

— Первый сезон сериала прошел с большим зрительским интересом. Как вы думаете, почему это кино так хорошо посмотрели?

— В нем нет жестокости, убийств, киллеров, трупов — тоже нет, это милая семейная мелодрама, приключенческая и наивная история.

— Чем для вашей героини Зинаиды второй сезон будет отличаться от первого?

— Если в первом сезоне я уезжала от проблем в семье, и мы были реально в бегах, то здесь я еду за зятем: буду его искать и возвращать. Я спасаю семью дочери. А вот характер моей героини не поменялся.

Фото - пресс-служба Первого канала /

— Назовите, пожалуйста, любимую черту вашей героини. И ее черта, которая вам лично не близка.

— Я считаю, что положительная черта моей героини — это то, что она всегда говорит правду. А отрицательная — может быть, чрезмерная резкость? Она любит «рубить с плеча».

Если бы я была завучем в школе, то я бы по-другому себя вела и по-другому общалась. Но я практически нигде не играю похожего на себя человека, и мне комфортно существовать в этой роли.

— У вас в сериале сложилась прекрасная женская команда — вместе с Еленой Сафоновой и Мариной Яковлевой. Вы общаетесь с ними вне съемок?

— Мы постоянно пересекаемся где-то в дороге, по пути со съемок или на съемки — у всех же очень загруженный график. Но у нас просто великолепная группа! Поэтому мне было безумно приятно вернуться в этот проект. Просто не съемки, а праздник!

— Как вы думаете, дружить интереснее и лучше с тем, кто на тебя похож, или, наоборот, — как, например, в случае ваших героинь?

— На это вопрос нельзя дать однозначный ответ, но что касается наших трех героинь, то это закон жанра — если не выписаны близнецы, то все героини должны быть разными, а для жизни нет никаких рекомендаций, аксиом…

Фото - пресс-служба Первого канала /

Второй сезон «Старушек в бегах» снял Всеволод Аравин, сменивший в режиссерском кресле Алексея Колмогорова. В его активе, в частности, такие телесериалы и кинофильмы, как «Господа-товарищи», «Весной расцветает любовь», «Дорога на остров Пасхи», «Защита», «Рейдер», «След» и «Красная зона».

«Старушек» сыграли Татьяна Орлова, Елена Сафонова и Марина Яковлева. Также роли в проекте исполнили Иван Шабалтас, Сергей Баталов, Дмитрий Богданов, Алена Коломина, Сергей Загребнев, Елена Серебренникова, Алеса Качер, Вячеслав Манучаров и другие.

Татьяна Орлова родилась в Свердловске (ныне — Екатеринбург). В 1977 году окончила ГИТИС, после чего ее приняли в труппу Московского академического театра им. В. Маяковского. Известность пришла к ней благодаря работе в различных телепроектах: «Папины дочки», «Одна за всех», «Даешь молодежь!», «Воронины», «Пока цветет папоротник», «Немного не в себе», «Думай как женщина».

В 2015 году Орлова была удостоена звания «Почетный деятель искусств города Москвы» — «за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю творческую деятельность». А в 2018-м она получила звание «Заслуженный артист Российской Федерации» — «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Актриса также снялась в таких сериалах и фильмах, как «Завещание Ленина», «Дети Арбата», «Красная королева», «Отчим», «Красивая жизнь», «Пока цветет папоротник», «Линии судьбы», «Дылды», «Тариф новогодний», «Жизнь одна» и других.

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