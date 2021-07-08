Военнослужащие российской базы в Таджикистане готовы прийти на помощь местным военным

Душанбе, 8 июля. Дислоцирующиеся в Таджикистане российские военные готовы помочь таджикским силовикам при обострении ситуации на границе с Афганистаном.

Начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявил, что российские военные побывали на границе Таджикистана и Афганистана, и высоко оценил готовность таджикских коллег.

«201-я российская база в Таджикистане готова прийти на помощь таджикским силовикам при обострении обстановки на границе с Афганистаном», — пояснил он.

В настоящее время обстановка на границе между Таджикистаном и Афганистаном находится под полным контролем таджикских пограничников, однако ситуация продолжает стремительно ухудшаться.