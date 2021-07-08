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Калужскую медсестру уволили за сделанную инъекцию водой

  /   Обновлено: 08 июля 2021 18:51
Происшествия
Калужскую медсестру уволили за сделанную инъекцию водой
Федеральное агентство новостей

Калуга, 8 июля. Сотрудница центральной больницы Жуковского района в Калужской области сделала пациент укол с водой вместо второй дозы вакцины от коронавирусной инфекции.

Свой поступок медсестра объяснила отсутствием препарата «КовиВак» в учреждении. Глава региона сообщил, что пациент все-таки получил свою вакцину, а в связи со случившимся инцидентом в больнице начата проверка.

Сейчас медсестра находится в отпуске, но ей, скорей всего, не придется возвращаться к своим должностным обязанностям, отметил губернатор Калужской области.

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вакцина калужская область COVID-19
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