Полиция Кувейта арестовала известного поэта за оскорбление эмира

Эль-Кувейт, 8 июля. Сотрудники полиции Кувейта арестовали политического активиста и известного поэта Джамаля ас-Сайера за публикации в Twitter, критикующие правительство. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на родственников задержанного.

По словам его адвоката и племянника Муханнада ас-Сайера, поэту были предъявлены обвинения в оскорблении эмира, распространении ложных сведений, порочащих честь государства, и «злоупотреблении возможностями мобильного телефона».

#Kuwait : Poet Jamal Al-Sayer arrested late last night - human rights group quotes local sources as saying he appears to have been detained over his addressing issue of corruption in his poetry #جمال_الساير #الكويت pic.twitter.com/vZgjCod0tD — sebastian usher (@sebusher) July 6, 2021

«Ваше Величество (эмир. — Прим. Ред.) и Ваше Высочество наследный принц, ситуация стала невыносимой. Вы позволили правительству попирать и нарушать конституцию, бросив вызов парламенту и вере народа», — написал Ас-Сайер в Twitter 28 июня.

يا صاحب السمو ويا سمو ولي العهد ، الوضع أصبح لا يطاق ، أنتم سمحتم للحكومة بتعطيل الدستور وإختراقه وتحدي البرلمان وإرادة الشعب ، ونحن أمام حكومة لايمكن مسائلتها بموجب دعمكم لها ، ولم تقوموا أنتم بمسائلتها ومحاسبتها ، ونحن ندفع الثمن على كل صعيد ، وأبنائنا يقتلون في الشوارع !! — جمال الساير (@rayatalshaab1) June 28, 2021

Общественный деятель был арестован вечером 5 июля на одной из улиц столицы государства. Правительство и министерство внутренних дел страны это событие никак не комментировали. В то же время заключение известного критика под стражу вызвало возмущение среди ряда политических деятелей Кувейта.

«Мы не согласимся стать полицейским государством, в котором нарушаются конституционные права. Уподобление мафии и бандитам, а также притеснение прав личности являются преступлениями против демократии и верховенства закона», — написал в Twitter оппозиционный законодатель Абдул Азиз ас-Сакаби.

Разногласия и ссоры правительства Кувейта с его парламентом на протяжении десятилетий приводили к роспуску последнего и перестановкам в кабинете министров, что препятствовало проведению реформ в стране.

Глава страны эмир Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах имеет право окончательного решения в государственных вопросах. При этом Кувейт является единственной монархией Персидского залива, парламент которой обладает существенными полномочиями и имеет право голоса при принятии законов. Впрочем, его членам пока не удается инициировать расследование в отношении премьер-министра страны Сабаха аль-Халида ас-Сабаха, которого подозревают в ряде преступлений, в том числе во взяточничестве.

Преследование инакомыслящих стало ужесточаться с 2012 года, когда в Кувейте прошли демонстрации против нового избирательного закона и отсутствии борьбы с коррупцией. Правительство начало жестко ограничивать свободу слова, что привело лишь к усилению протестов, и в 2014 году кабинет министров приступил к проведению политики «сильной руки», приняв ряд законов, касающихся цензуры. Этот процесс сопровождался арестами и уголовными преследованиями за резкие выражения в адрес правительства, также был закрыт ряд СМИ, а некоторые критики лишились гражданства.

Например, в 2012 году оппозиционный депутат Мусаллам аль-Баррак был осужден на два года тюремного заключения за критическую речь в адрес эмира. В 2013 году также арестовали 60 человек, которые участвовали в мирном шествии и повторяли сказанную им речь.