Москвичи с противопоказаниями к прививке от COVID-19 просят выдать им QR-коды

Москвичи, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации от коронавирусной инфекции, не могут получить постоянный QR-код для посещения центров госуслуг без предварительной записи, а также заведений общепита и учреждений культуры.

О своей проблеме в интервью ФАН рассказала жительница столицы Ирина Малыхина.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

«Моих клиентов пускают, меня — нет»

Женщина уже не первый год на пенсии, но продолжает работать риэлтором: спрос есть, бывшие клиенты все так же обращаются за помощью в продаже или покупке новых объектов недвижимости. Встречи с ними, просмотры и показы объектов, нотариальных бюро, посещение МФЦ и других госорганов по долгу службы зачастую заставляют находиться в разъездах в течение всего дня. При этом соблюдать режим питания — даже если находишься далеко от домашнего холодильника и плиты — для Ирины Малыхиной критически важно.

«Я постоянно мотаюсь по городу, захожу куда-то перекусить. У меня сахар (уровень сахара в крови. — Прим. ФАН) подскакивает, если я пропускаю прием пищи в положенное время: я стараюсь соблюдать режим, обязательно что-то съедать, если уже пора. Просто боюсь, что иначе сахар сильно повысится», — рассказала москвичка.

Собеседница ФАН рассказала, что прививку от коронавирусной инфекции она пыталась себе поставить, но врач запретил из-за наличия проблем со здоровьем, при которых вакцинация противопоказана. Заключение врача женщина на всякий случай везде возит с собой, как и результаты анализа крови на антитела к COVID-19: Малыхина перенесла заболевание осенью прошлого года. Титр антител до сих пор высокий, вот только QR-код в этом случае не положен, как и в случае медотвода.

«Недавно хотела зайти в кафе. QR-кода у меня нет. Показала справки, где написано, когда я болела, сколько у меня антител на сегодняшний момент. Выписку от врача с тремя печатями, где прописано, что у меня медотвод и мне противопоказано вакцинироваться по состоянию здоровья. А меня не пускают», — поделилась Ирина.

Проблемы возникли и с решением непосредственно рабочих вопросов: документы для регистрации сделок по покупке-продажи недвижимости регистрируются, как правило, в центрах госуслуг. А прием в них посетителей без QR-кодов возможен только по предварительной записи.

«Прихожу с клиентами — их пускают, а меня нет, потому что кода у меня нет. А мне клиенты говорят: «Нет, пойдите со мной, я в документах не разбираюсь». Некоторые вообще в другом городе находятся — мне по доверенности от них документы надо заказать. Только по предварительной записи. Но мне нужно срочно вопрос решить, а меня только через 10 дней записывают», — добавила риэлтор.

Женщина попыталась получить QR-код с помощью документов о высоком уровне антител и противопоказаниях к вакцинации. Не помогло даже содействие сотрудников центров «Мои документы».

«Попробовала сделать код через ЕМИАС (Единую медицинскую информационно-аналитическую систему. — Прим. ФАН) — меня выбросило из системы: выдалось сообщение, что я переболела более 6 месяцев назад и положено делать прививку. Дня через четыре думаю: мне же нужно как-то работать! Девушка в МФЦ мне поменяла логин и пароль, сделала расширенный доступ — и все равно пришел отказ», — посетовала Ирина Малыхина.

Агентство городских новостей Москва / Денис Гришкин

ПЦР-тесты раз в три дня

В столице QR-код, действительно, предусмотрен лишь в трех случаях: при прохождении полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции, наличия информации о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании или наличии отрицательного результата ПЦР-теста. При этом анализ должен быть сдан в лаборатории, подключенной к ЕМИАС.

Ранее Оперштаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в своем Telegram-канале ответил на вопрос о том, что делать жителям столицы с медицинскими противопоказаниями к прививке.

«Посетители с медотводом к прививке должны предъявить QR-код, получив отрицательный ПЦР-тест из лаборатории, которая подключена к системе ЕМИАС, для посещения ресторанов в Москве с 28 июня», — сказано в сообщении оперштаба.

Однако в тех случаях, когда медотвод не связан с наличием острого инфекционного заболевания или обострения хронического недуга, прививка противопоказана в течение долгого времени.

Москвичам, несмотря на их готовность вакцинироваться и при отсутствии такой возможности по состоянию здоровья, предлагается стать постоянными посетителями подключенных к ЕМИАС лабораторий. При этом записи на бесплатную сдачу ПЦР-теста далеко не всегда доступны на ближайшие даты, а стоимость срочных анализов в платных центрах в столице варьируется от 2 до 6 тысяч рублей.

«У меня нет возможности каждые три дня бегать сдавать тесты. И потом, я сегодня сдала — но завтра мне может это и не понадобиться. А послезавтра он у меня закончится, а на следующий день, наоборот, может пригодиться. У меня по работе это все спонтанно, и я в итоге не могу попасть (на ПЦР-тест. — Прим. ФАН). И результат готов не сразу: мне же нужен тот, который быстро делается, — возмущается Ирина. — При этот медотвод у меня не ограничен сроком: у меня просто указано, что с моими заболеваниями мне противопоказано делать. И таких людей, как я, достаточно много».

По мнению собеседницы ФАН, необходимо предусмотреть отдельный вид QR-кодов для людей с медицинскими противопоказаниями к вакцинации, особенно учитывая распространение этой практики не только на общепит, но и на другие государственные заведения.

Агентство городских новостей Москва / Денис Гришкин

«Нельзя всех стричь под одну гребенку»

Юристы солидарны с таким мнением и заявляют о нарушении прав граждан в таких случаях. Даже если ресторанам, кафе и другим учреждением разрешат использовать для допуска не только специальные шифры, но и бумажные документы, это будет нарушением прав посетителей, убежден правозащитник Руслан Трофимов.

«Рестораны не являются медицинскими организациями и не имеют права собирать данные о состоянии пациента. Для этого необходима целая процедура регистрации медицинской деятельности по постановлению правительства РФ, должна быть оформлена лицензия на такую деятельность и так далее», — пояснил свою позицию юрист.

Требование регулярно сдавать ПЦР-тест, по словам Трофимова, нарушает статью 421 Гражданского кодекса РФ, в которой прописан запрет на принуждение к заключению договора, а также статью 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», предусматривающую медицинское вмешательство только с согласия пациента. По мнению правозащитника, есть противоречия и со статьей 16 федерального закона «О защите прав потребителей».

«Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме», — говорится в нормативном акте.

При этом, по словам Руслана Трофимова, в случае противоречия региональных и федеральных нормативных актов действующими признаются федеральные законы.

В свою очередь, адвокат Игорь Бушманов согласился с тем, что проблему с гражданами, имеющими медицинские противопоказания к вакцинации, необходимо решать.

«Нельзя всех под одну гребенку стричь. Здесь можно говорить о дискриминации, а она у нас преследуется вплоть до уголовной ответственности, когда для определенных групп лиц создается положение заведомо проигрышное по сравнению с другими», — отметил эксперт.

Юрист выразил уверенность, что в ближайшее время этот вопрос будет снят.

«Эта ситуация новая для всех. Думаю, что законодатели на уровне субъектов в ближайшее время эти вопросы разрешат путем либо каких-то подзаконных актов, либо дачи дополнительных разъяснений, чтобы люди на местах формально не подходили к этим вопросам», — добавил Бушманов.

По словам собеседников ФАН, важно учитывать и те случаи, когда врачи выдают справки о медицинских противопоказаниях, даже при наличии заболеваний, которые не мешают пациенту вакцинироваться от коронавируса. Дело в том, что медики опасаются ответственности.

«В любом случае врач как профессионал берет на себя некую долю ответственности, но все предусмотреть невозможно. В случае осложнений у пациента, которому медики разрешили ставить прививку, нужно доказать, что была преступная халатность, что врач был обязан предположить наличие какого-либо противопоказания. Вопрос в том, насколько эти действия были умышленными. Любой случай должен рассматриваться индивидуально. Если каждого врача привлекать к уголовной ответственности, то будут сидеть почти все практикующие врачи», — добавил Бушманов.

Агентство городских новостей Москва / Денис Гришкин

Со сложностью этой темы согласился и заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Николай Говорин.

«Тема очень неоднозначная, непростая, здесь нужен мониторинг. Но то, что QR-коды будут использоваться и их удельный вес постепенно будет повышаться, это, конечно, так», — отметил Говорин.

7 июля в Москве вход по QR-кодам стал распространяться на отдельные учреждения культуры, в частности музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», музей-усадьба «Кусково». Об ограниченном допуске на отдельные постановки объявил Большой театр. 6 июля столичные МФЦ объявили о возможности получения любых услуг без предварительной записи для посетителей, имеющих специальный шифр. Те, у кого его нет, без записи могут обратиться только при регистрации рождения, брака, оформлении паспорта РФ, выдаче социальной карты или полиса ОМС.

С 28 июня обязательные QR-коды были введены для всех заведений общепита, кроме летних веранд. Разрешение посещать летние веранды без ограничений продлено до 1 августа.