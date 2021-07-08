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Египет направляет 38 тонн медицинской помощи Судану для борьбы с COVID-19
Весь мир
Египет направляет 38 тонн медицинской помощи Судану для борьбы с COVID-19
facebook.com  /  @EgyArmySpox

Каир, 8 июля. Египет направил четыре военных самолета с 38 тоннами медицинской помощи в Судан для поддержки страны в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения республики.

Гуманитарный груз включает в себя 300 кислородных баллонов, 300 регуляторов, а также партию лекарств от гепатита С, которой будет достаточно для более 10 тыс. пациентов. Доставка медикаментов проходит в рамках инициативы президента Абдул Фаттаха ас-Сиси по лечению миллиона граждан с этим недугом в Африке.

Министр здравоохранения Египта Хала Зайед, которая также является главой исполнительного бюро совета министров здравоохранения Лиги арабских государств, распорядилась отправить партию анестетиков и медикаментов на сумму в 200 тысяч долларов. Большая часть из этих средств выделена странами — участницами ЛАГ.

Глава Минздрава также добавила, что планирует посетить Хартум с рабочим визитом. Целью поездки является укрепление сотрудничества между странами в области медицины и гуманитарной взаимопомощи.

Позже пресс-секретарь армии Египта подтвердил вылет четырех военных самолетов с аэродрома восточной авиабазы Каира. Они направились в сторону Судана для доставки груза, чтобы «внести свой вклад в облегчение бремени, лежащего на мирных гражданах».

Хартум выразил благодарность Египту за помощь в трудные времена, подтвердив ее важность для суданского сектора здравоохранения. В свою очередь правительство республики готово оказать посильную поддержку Каиру на международной арене.

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