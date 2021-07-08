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В Таджикистане заявили о новом вооруженном инциденте на границе с Киргизией

  /   Обновлено: 08 июля 2021 18:45
Армия
В Таджикистане заявили о новом вооруженном инциденте на границе с Киргизией
wikipedia.org  /  Jaan Künnap / CC BY-SA 4.0

Душанбе, 8 июля. Незначительное вооруженное столкновение между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошло на границе двух государств.

Инцидент произошел в районе Деваштич Согдийской области Таджикистана. По данным пресс-центра Пограничных войск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана, четверо киргизских пограничников незаконно пересекли границу республики. Нарушители планировали «похитить и увести в Киргизию несколько лошадей местных жителей».

«На предупреждение таджикских пограничников о нарушении ими госграницы кыргызские военнослужащие открыли стрельбу из автоматического оружия. Ответным огнем таджикских пограничников двое нарушителей были ранены», — говорится в сообщении.

В конце апреля 2021 года пограничные службы двух государств сообщили о конфликте в одном из приграничных районов. В ночь на 29 апреля конфликт обострился. Позднее стороны договорились о прекращении противостояния и отводе войск. Кроме того, власти обеих стран создали рабочую группу по разрешению конфликта.

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таджикистан киргизия перестрелка
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