В Таджикистане заявили о новом вооруженном инциденте на границе с Киргизией

Душанбе, 8 июля. Незначительное вооруженное столкновение между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошло на границе двух государств.

Инцидент произошел в районе Деваштич Согдийской области Таджикистана. По данным пресс-центра Пограничных войск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана, четверо киргизских пограничников незаконно пересекли границу республики. Нарушители планировали «похитить и увести в Киргизию несколько лошадей местных жителей».

«На предупреждение таджикских пограничников о нарушении ими госграницы кыргызские военнослужащие открыли стрельбу из автоматического оружия. Ответным огнем таджикских пограничников двое нарушителей были ранены», — говорится в сообщении.

В конце апреля 2021 года пограничные службы двух государств сообщили о конфликте в одном из приграничных районов. В ночь на 29 апреля конфликт обострился. Позднее стороны договорились о прекращении противостояния и отводе войск. Кроме того, власти обеих стран создали рабочую группу по разрешению конфликта.