Осужденный за убийство экс-майор отсудил у России 6 тысяч евро

Москва, 8 июля. Бывший майор московской милиции, осужденный за убийство, выиграл дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). По решению суда Россия обязана выплатить ему 6 тысяч евро.

Мужчина был приговорен к пожизненному заключению за убийство двух человек в 2009 году в супермаркете «Остров» на юге Москвы. Отбывать наказание его этапировали в колонию особого режима «Полярная сова» на Ямале. От его ближайших родственников колония находится на расстоянии более трех тысяч километров. В связи с этим осужденный подал иск в ЕСПЧ.

Однако родственники убитых офицером людей просят распределить деньги, положенные экс-майору по решению суда, в их пользу. По их словам, осужденный так и не выплатил семьям убитых положенную компенсацию.