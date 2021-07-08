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В Дамаске стартовала Международная нефтегазовая выставка SirPetro

  /   Обновлено: 08 июля 2021 19:10
Весь мир
В Дамаске стартовала Международная нефтегазовая выставка SirPetro
Федеральное агентство новостей  /  Нур Молхем

В столице Сирийской Арабской Республики (САР) проходит Международная нефтегазовая выставка SirPetro, в которой принимают участие представители 70 компаний из разных стран. Цель мероприятия — познакомить инвесторов с планируемыми проектами, определить их основные потребности и стратегические приоритеты государства, а также найти новых партнеров для реализации данных инициатив.

Репортаж с места событий — в материале специального корреспондента международной редакции Федерального агентства новостей.

Выставка в Дамаске будет идти на протяжении трех дней — до 10 июля. На ней присутствуют представители нескольких десятков предприятий, специализирующихся на нефтяной промышленности, геологоразведочных работах, исследованиях, консультациях и других видах деятельности.

Генеральный директор организовавшей выставку компании Mashhadani Group Халаф аль-Машхадани рассказал, что SirPetro имеет для арабской республики большое значение. По его мнению, запуск данной международной площадки позволит наладить коммуникации с предприятиями из дружественных стран ради возрождения сирийского нефтегазового сектора.

Так, среди посетителей выставки — представители Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Белоруссии и других государств.

В Дамаске началась Международная нефтегазовая выставка SirPetro
Федеральное агентство новостей  / Нур Молхем

«Сейчас в нашей стране уже представлены различные иностранные компании, которые раньше не имели представительств в Сирии. Их присутствие — это отличный показатель окончания изоляции и укрепления политического и экономического сотрудничества Сирийской Арабской Республики с другими государствами», — сказал Халаф аль-Машхадани.

При этом глава Mashhadani Group отметил, что сейчас послевоенное восстановление страны осложняется из-за внешнего давления со стороны США. В частности из-за «акта Цезаря» — закона о введении санкций, затронувших отрасль нефти, газа и другие стороны жизни сирийского народа. Тем не менее организатор выставки выразил надежду, что содействие иностранных партнеров поможет Сирии преодолеть возникшие трудности.

В Дамаске началась Международная нефтегазовая выставка SirPetro
Федеральное агентство новостей  / Нур Молхем

Выставка в Дамаске продолжает серию проходящих в стране международных мероприятий. В конце июня в столице прошел саммит Syria HiTech. Там представители 340 компаний из 35 стран презентовали свои новинки из области информационно-коммуникационных технологий.

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сирия дамаск выставка SirPetro
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