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Женский приют для мам с детьми на Сахалине оказался в тяжелом положении
Общество
Женский приют для мам с детьми на Сахалине оказался в тяжелом положении
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Сахалин, 8 июля. Единственный на Сахалине приют для мам с маленькими детьми испытывает большие финансовые трудности. Последнее время благотворительное заведение находится на полной самоокупаемости.

Этот приют - главный проект благотворительного фонда «Радость жизни». Обрести здесь дом и найти поддержку может любая женщина с маленьким ребенком, оставшаяся без средств. Чтобы заработать деньги на собственные нужды, на первом этаже приюта открыли частный детский сад. Но все равно средств не хватает. Помимо финансовой, приюту требуется и волонтерская помощь, рассказала РИА «Сахалин-Курилы» директор благотворительного фонда Ольга Толкачева.

Благотворительность может стать профессией. Человек, испытывающий большое желание помогать другим, может стать социальным работником. Получить такую профессию можно в колледже или в высшем учебном заведение. Специальность так и называется «социальная работа».

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сахалин благотворительность приют
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