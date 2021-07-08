Женский приют для мам с детьми на Сахалине оказался в тяжелом положении

Сахалин, 8 июля. Единственный на Сахалине приют для мам с маленькими детьми испытывает большие финансовые трудности. Последнее время благотворительное заведение находится на полной самоокупаемости.

Этот приют - главный проект благотворительного фонда «Радость жизни». Обрести здесь дом и найти поддержку может любая женщина с маленьким ребенком, оставшаяся без средств. Чтобы заработать деньги на собственные нужды, на первом этаже приюта открыли частный детский сад. Но все равно средств не хватает. Помимо финансовой, приюту требуется и волонтерская помощь, рассказала РИА «Сахалин-Курилы» директор благотворительного фонда Ольга Толкачева.

Благотворительность может стать профессией. Человек, испытывающий большое желание помогать другим, может стать социальным работником. Получить такую профессию можно в колледже или в высшем учебном заведение. Специальность так и называется «социальная работа».