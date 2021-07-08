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Правительство РФ профинансирует меры по развитию сельских территорий
Экономика
Правительство РФ профинансирует меры по развитию сельских территорий
Prt Scr lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленинградской области

Москва, 8 июля. Выполняя поручение президента РФ, на реализацию программы «Комплексного развития территорий» правительство выделит из резервного фонда 6 млрд рублей.

Проект соответствующего распоряжения подготовлен в Минсельхозе и представлен его главой Дмитрием Патрушевым, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«На развитие сельских территорий сегодня выделим еще 6 млрд рублей. Такое решение также принято по поручению главы государства. 2 млрд из них пойдут на поддержку сельской ипотеки. Это дополнительно позволит улучшить жилищные условия не менее чем для 14 тысяч семей, а по итогам года — не менее 35 тысяч семей», — подчеркнул глава кабмина.

Из них порядка 2,8 млрд рублей будет направлено на повышение социальной и инженерной обеспеченности территорий. Выделенные средства позволят провести соответствующие мероприятия в 26 субъектах Российской Федерации.

В рамках заседания правительства также был рассмотрен вопрос финансирования строительства новых школ. На это власти готовы выделить 43,5 млрд рублей.

Фермерские хозяйства в Липецкой области принимают участие в конкурсе на получение гранта для развития семейных ферм. Это одно из ведущих направлений развития аграрного комплекса, цитирует «ФедералПресс» главу региона Игоря Артамонова.

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