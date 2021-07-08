В Пекине проходит уникальная выставка достижений современной робототехники

Вот оно, будущее: роботы для работы в больницах и в сфере сервиса. Они могут ухаживать за пожилыми людьми и даже подать кружку чая. Нет, это не фантастический фильм, это реальность. В Пекине стартовала международная выставка роботов, на которой представили новейшие разработки в области робототехники.

Ежегодно на суд зрителей разработчики представляют новинки китайской индустрии. По-настоящему уникальным экспонатом можно назвать робота-медсестру. Технический директор компании-разработчика Сюй Ханга объяснил, что «киберняню» можно использовать в больницах. Эта удивительная машина может работать в госпиталях или ухаживать за пожилыми. Цена этой разработки для обычного обывателя, конечно, кусается: робот-медсестра обойдется покупателю в 15 тысяч долларов.

«Этот робот может использоваться во многих областях. Например, для ухода за пациентами или пожилыми людьми. Если в разработку добавить устройство с колесной базой, робот может проводить операции по спасению. Речь идет о тушении огня и других опасных сценариях», — рассказал Сюй Ханг.

Сотрудники одной из корпораций представили сервисного робота, который натренирован на выполнение задач, который требуют деликатности и максимальной аккуратности. Например, в трудную минуту такой робот может подать владельцу чашку чая.