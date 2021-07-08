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Российские военные следят за действиями корабля ВМС США Yuma в Черном море

  /   Обновлено: 08 июля 2021 18:49
Армия
Российские военные следят за действиями корабля ВМС США Yuma в Черном море
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 8 июля. Силы и средства Черноморского флота ВМФ РФ следят за действиями десантного корабля ВМС США Yuma, который находится в акватории Черного моря.

По данным Минобороны РФ, российские военные приступили к слежению за американским кораблем в Черном море.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями быстроходного военно-транспортного судна «Юма» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 8 июля 2021 года», — говорится в сообщении.

Ранее Шестой флот ВМС США сообщил, что быстроходный десантный корабль Yuma направляется в Черное море для проведения совместных операций с союзниками по НАТО.

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