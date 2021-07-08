Талибы опровергли стремление к военному захвату Афганистана

Москва, 8 июля. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) опровергло стремление захватить Афганистан военным путем. Об этом сообщил официальный представитель политофиса.

Согласно информации, талибы также гарантировали безопасность генконсульства России в Мазари-Шарифе.

Ранее стало известно, что делегация группировки «Талибан» приехала на переговоры в Москву. Об этом проинформировал представитель запрещенного движения, передает РИА Новости.

1 Организация запрещена на территории РФ.