Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 19:33
19:27
Происшествия
Московский суд вновь арестовал участницу Pussy Riot Алехину
19:27
Происшествия
В Подмосковье полицейский подозревается в подготовке убийства бизнесмена
19:26
Политика
Грузинские политологи разошлись во мнениях об угрозе ЛГБТ-повестки для их страны
19:26
Шоу-бизнес
Потолстевший Игорь Николаев рассказал, что подкосило его здоровье
19:24
Общество
Ночные рестораны попали под запрет в Ингушетии
19:22
Спорт
Николай Валуев отреагировал на увольнение Станислава Черчесова
19:10
Происшествия
Опубликована запись переговоров между пилотом и диспетчером перед крушением Ан-26
19:09
Весь мир
В Дамаске стартовала Международная нефтегазовая выставка SirPetro
19:08
Армия
В ВВО рассказали, как служебных собак готовят к участию во всеармейских конкурсах
19:01
Общество
Аналитики назвали процент жителей России на удаленной работе
Все новости

Талибы опровергли стремление к военному захвату Афганистана

  /   Обновлено: 08 июля 2021 18:42
Армия
Талибы опровергли стремление к военному захвату Афганистана
twitter.com  /  @BhitanniKhannn

Москва, 8 июля. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) опровергло стремление захватить Афганистан военным путем. Об этом сообщил официальный представитель политофиса.

Согласно информации, талибы также гарантировали безопасность генконсульства России в Мазари-Шарифе.

Ранее стало известно, что делегация группировки «Талибан» приехала на переговоры в Москву. Об этом проинформировал представитель запрещенного движения, передает РИА Новости.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

афганистан талибы генконсульство рф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru