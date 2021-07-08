Как Россия прощалась с Владимиром Меньшовым

Церемония прощания с народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым состоялась 8 июля в Центральном доме кинематографистов в Москве. После гражданской панихиды гроб с телом актером перевезли для отпевания в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе. Оскароносного режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище.

На похоронах Меньшова были десятки друзей, коллег и поклонников. Почтить память режиссера пришли лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актеры Александр Панкратов-Черный, Сергей Гармаш и Александр Олешко.

81-летний актер и режиссер Владимир Меньшов скончался 5 июля. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Он попал в больницу в конце июня. Из-за этого Меньшов пропустил съезд партии «Справедливая Россия — За правду», от которой он выступал кандидатом на выборах в Госдуму.

Президент России Владимир Путин в связи с кончиной Владимира Меньшова выразил свои соболезнования. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Мировую известность Владимир Меньшов приобрел благодаря картине «Москва слезам не верит». В 1981 году он получил за нее премию «Оскар».