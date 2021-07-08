Леонков назвал постановочной истерику на авиабазе в Литве из-за «русского самолета»

Истерика на литовской авиабазе Шяуляй из-за «угрозы русского самолета» во время встречи глав Литвы и Испании — дешевая показуха. Об этом в интервью ФАН заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее европейские СМИ сообщили, что пресс-конференция премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Наудеды на авиабазе была якобы прервана из-за срочного вылета истребителей для сопровождения российского военного самолета. Позже в Минобороны Литвы заявили, что он «вылетел из Калининградской области без предоставления плана полета».

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков убежден, что истерика на аэродроме НАТО в Литве, которая была как бы случайно заснята на камеру, — ни что иное как русофобная показуха, и привел доказательства того, что спектакль устроили литовские представители.

«На каждом военном аэродроме существуют дежурные пары истребителей, которые по сигналу тревоги взлетают в случае какой-либо опасности для обеспечения защиты. На площадку, где находятся готовые к взлету самолеты, посторонние не допускаются. Для чего ставить у дежурных боевых самолетов политиков и журналистов? Ведь это пускает под откос регламент экстренного взлета! Как можно вести конференцию перед боевыми машинами, которые должны взмыть в небо за две минуты?» — изумился военный.

Эксперт пояснил, что дежурные истребители стоят на взлетной площадке заправленные и с полным боекомплектом. Они представляют собой источник повышенной опасности, поэтому ставить перед боевыми самолетами с ракетами и заряженными пушками глав двух стран — нарушение всех норм безопасности.

«Я уверен, что всем показали спектакль. Взлетали другие самолеты. Литовцы пытаются переключить внимание общественности от конфуза, в который попали британские ВМС у мыса Фиолент, нарушив нормы международной морской конвенции и осуществив проход военного судна в территориальных водах суверенного государства без какого-либо разрешения на это. Наш президент Владимир Путин прямо предупредил провокаторов: в случае необходимости нарушитель российской границы может быть уничтожен», — напомнил Леонков.

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Аналитик подчеркнул, что русофобия — страшная болезнь, которая может иметь серьезные последствия. В качестве примера он привел историю с первым министром обороны США Джеймсом Форрестолом, который в 1949 году выбросился из окна 16 этажа с криком: «Русские идут!»

«Что касается «согласования» полетов наших военных самолетов в нейтральной территории с НАТО или еще кем-то, это также бред. Наша авиация не пересекает границы государств и не осуществляет опасного приближения к ним. Никаких «согласований» с иностранцами для этого не нужно», — уточнил собеседник ФАН.

По словам Леонкова, самолеты ВВС России осуществляют полеты над Балтийским морем в рамках учебно-боевой подготовки регулярно и достаточно давно.

«Полеты выполняются по определенным маршрутам, в определенные дни и часы, чтобы не мешать заходу на посадку или взлетам гражданских бортов из аэропортов стран Прибалтики и Польши. Ничего необычного, из-за чего можно было бы пугаться странам-участникам НАТО, в действительности не произошло», — констатировал редактор журнала «Арсенал Отечества».

Как ранее сообщал ФАН, 23 июня 2021 года эсминец УРО Defender ВМС Великобритании пересек государственную границу Российской Федерации в районе мыса Фиолент в Крыму. После серии жестких мер нарушитель был выдворен пограничной службой ФСБ России за пределы территориальных вод.