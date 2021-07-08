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Диана Арбенина раскрыла причину расставания с Сургановой

  /   Обновлено: 08 июля 2021 18:09
Шоу-бизнес
Диана Арбенина раскрыла причину расставания с Сургановой
Пресс-служба «Ночных Снайперов»

Москва, 8 июля. Фанаты долгое время гадали, что же стало причиной раскола успешного тандема Дианы Арбениной и Светланы Сургановой. По мнению многих, артисткам стало слишком тесно в одной группе.

Практически сразу после переезда в Петербург в 1993 году Арбенина познакомилась со Светланой Сургановой. Вместе тогда еще начинающие артистки создали акустический дуэт. Позже к этому тандему присоединились другие музыканты и группа переименовалась в «Ночных снайперов». Сначала коллектив выступал на квартирниках, андеграундных тусовках, но все изменилось после ротации на популярных радиостанциях — «Европа Плюс» и «Радио шансон».

Группа отправилась на европейские гастроли и начала выпускать новые песни, которые одна за другой становились хитами. Небывалая популярность и успех к «Ночным снайперам» пришли после выхода сингла «31-я весна». Вскоре поползли слухи, что отношения в коллективе очень напряженные — мол, две артистки постоянно борются за лидерство. В 2002 году Арбенина со сцены объявила об уходе Сургановой из группы. Ей пришлось перекрикивать возгласы зрителей, которые упорно скандировали имя ее бывшей напарницы.

«Я попросила ее уйти, потому что у нас — я уже тогда понимала — диаметрально противоположные музыкальные вкусы. Мне нужен был больше рок-н-ролл, ее тянуло в другую сторону», — цитирует слова Арбениной «СтарХит».

По словам солистки «Ночных снайперов», в какой-то момент она не выдержала, позвонила Сургановой и попросила ее покинуть коллектив. Все решилось за один день, добавила певица. Она признает, что довольно строга к своим коллегам и не любит, когда что-то идет вразрез с ее представлениями. Поэтому в группе так часто меняются музыканты. Арбенина добавила, что просто не приемлет работы «на троечку», особенно в музыке.

Ранее звезда опровергла, что ее брак с петербургским поэтом Константином Арбениным был фиктивным. Сам литератор в интервью не раз говорил, что просто захотел помочь подруге, которой понадобилась прописка — поэтому и женился.

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музыка сурганова арбенина ночный снайперы
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