Смертность от COVID-19, вакцинацию детей, учения Sea Breeze обсудят в «Патриоте»

Журналисты и политики встретятся в пресс-клубе «Петербургский уикенд» в субботу, 10 июля. Встреча пройдет в два этапа: сначала гости в прямом эфире обсудят актуальные события последних дней, а затем продолжат неформальное общение с журналистами без записи.

Главными темами обсуждения станут как мировые, так и российские проблемы: высокая смертность от COVID-19 и темпы вакцинации в России; новые провокации от участников учений НАТО Sea Breeze и реакция России на них; откровенная дискриминация вакцины «Спутник V» в ЕС; территориальные претензии эстонских политиков к России; блокада европейского транспортного транзита, обещанная Лукашенко; бегство НАТО из Афганистана; скандал с французским шампанским и другие события последней недели.

Спикерами пресс-клуба станут:

— Игорь Ружейников, ведущий радио «Маяк»;

— Александр Холодов, заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) по безопасности и взаимодействию с ОНК, член движения автомобилистов «Свобода выбора»;

— Алексей Дементьев, руководитель дирекции интернет-вещания телеканала «Санкт-Петербург»;

— Геннадий Онищенко, российский политик и врач-эпидемиолог;

— Иван Скориков, эксперт Института стран СНГ, политолог.

Ведущим выступит Евгений Зубарев, генеральный директор ООО «ФАН».

Встреча состоится в субботу, 10 июля, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в нашу студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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