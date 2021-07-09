Меня больше волнует антифутбол: Игонин о новом тренере сборной вместо Черчесова

Как мы знаем, Станислав Черчесов больше не возглавляет нашу сборную. В Российском футбольном союзе уже заявили, что начинают поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить российских футболистов к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.

В СМИ фигурируют имена возможных претендентов на место Черчесова, в том числе четыре иностранных специалиста: экс-наставник сборной Германии Йоахим Лев, бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович и главный тренер немецкой молодежной сборной Штефан Кунц.

Думаю, чем раньше будет принято решение, кто займет место Черчесова, тем лучше: не стоит надолго оставлять команду без главного тренера, даже если это сборная. Слишком много факторов, которые влияют на футболистов, на их готовность к предстоящим матчам.

Что касается идеи привлечения иностранного специалиста, то она мне скорее нравится. У нас в футболе были разные периоды: и российские тренеры работали, и иностранные. Насколько мы видим по результатам нашей сборной на Евро-2020, российский тренер уже выжал из футболистов все что можно. По сути, результат был вполне приличный.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Но, как мы видим, сегодня этого уже мало. Люди быстро привыкают к хорошему. Просто попадания в розыгрыш чемпиона Европы уже недостаточно. Все хотят, чтобы команда проходила дальше. Никого не интересует, что мы играем против Дании, очень серьезной команды. Те, кто думал, что мы могли на равных бороться с датчанами, просто не следили за развитием футбола в этой стране, не понимали, насколько там все серьезно. Про Бельгию я уже не говорю. А сейчас мы все это увидели. Так что я действительно считаю, что задачу, которую мы могли выполнить, мы выполнили.

Что касается приглашения иностранного специалиста, тут важно, чтобы он имел возможность принимать самостоятельные решения и не слишком зависеть от различных ветров и векторов, влияющих на наш футбол. Но нужно понимать, что результат даже с иностранным тренером никто не гарантирует.

И дело не только в тренере. Меня, как и многих болельщиков и экспертов, больше волнует сам футбол, а точнее — антифутбол, который показала наша команда. Мы не столько играли, сколько не давали играть соперникам. Из этого чемпионата, который все так долго ждали, организаторы изо всех сил старались сделать настоящее пиршество футбола. А в результате мы этим пиршеством так и не насладились. Думаю, многим болельщикам, наблюдавшим за игрой нашей команды, казалось, что футболисты и не собирались создавать нам это пиршество.

Были и другие команды, которые не добились на Евро-2020 особого успеха, но они показали совершенно иное отношение к игре. И болельщики это оценили, они благодарили свои команды в первую очередь за доставленное удовольствие.

Поэтому, возможно, именно иностранному специалисту удастся вдохнуть что-то новое в игру нашей команды, дать ей больше, чем дал его предшественник.