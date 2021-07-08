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Купание в необорудованном месте обернулось гибелью ребенка в Мордовии

Происшествия
Купание в необорудованном месте обернулось гибелью ребенка в Мордовии
 /  Пресс-служба МЧС России по Республике Мордовия

Саранск, 8 июля. В Мордовии погиб 12-летний школьник. Мальчик купался в непригодном для этих целей пруду.

Трагедия произошла в селе Татарская Свербейка Лямбирского района. Компания школьников отмечала день рождения, а после решила освежиться в местном пруду. Во время купания один из мальчиков неожиданно исчез из виду. Друзья бросились на поиски. Однако самостоятельно найти в воде своего товарища им не удалось. Тогда ребятам пришлось позвать на помощь взрослых.

«Тело вытащил мужчина, но было уже слишком поздно. Причина гибели — купание в необорудованном месте без присмотра взрослых», — сообщили в региональном МЧС.

Ранее ФАН писал о гибели подростка в Нижегородской области. 16-летний мальчик утонул в реке Ока.

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