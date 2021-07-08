«Путин — наш президент»: россиянин устроил «перфоманс» в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 8 июля. Молодой петербуржец поднялся на подъемнике в центре города и выкрикивал лозунг в поддержку президента России Владимира Путина.

Так называемый перфоманс произошел около двух часов ночи в Санкт-Петербурге. Парень поднялся на подъемнике к окнам дома в центре города, чтобы объявить всем о своих политических предпочтениях.

«Путин — наш президент», — прокричал петербуржец.

Как стало известно ранее, Владимир Путин по видеосвязи пообщался со школьниками из лагеря «Артек», расположенного в Крыму. Во время разговора мальчик по имени Даниил начал волноваться и не сумел сдержать слез. Однако президент нашел нужные слова, чтобы успокоить юношу, после чего дискуссия продолжилась.