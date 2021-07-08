В Госдуме назвали безответственной позицию Франции по российским вакцинам

Москва, 8 июля. Позиция Парижа по непризнанию российских и китайских вакцин от коронавируса является безответственной. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон ранее призвал страны Евросоюза не признавать препараты из России и Китая.

По словам Володина, высказывание представителя ведомства является недальновидным. Кроме того, Париж игнорирует интересы собственных граждан, а также заявления политиков и ученых, которые звучат в Европе. Высказывание Бона демонстрирует, что европейские государства теряют свою самостоятельность.

«Политики, которые думают о своих гражданах, не могут быть столь безответственны, призывая ограничить доступ к жизненно важным препаратам в условиях пандемии», — написал председатель Госдумы в Telegram.

Ранее Вячеслав Володин заявил о важности сотрудничества стран в борьбе с пандемией коронавируса. Этот пункт стал одним из самых важных во время заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.