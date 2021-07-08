В Уральском избиркоме рассказали о подготовке к выборам в Госдуму

Челябинск, 8 июля. Председатель уральского избиркома Сергей Обертас поделился особенностями подготовки к процедуре голосования в Челябинской области.

От области выдвинулись пять кандидатов-одномандатников, сообщил Обертас журналистам издания «Южноуральская Панорама».

Сейчас основная работа связана с организацией соответствующих условий для граждан, которые после принятия определенного статуса становятся выдвинутыми кандидатами.

«То есть мы делаем сейчас все, чтобы кандидату было удобно: выдвинулся, получил соответствующее решение, пошел и открыл избирательный счет, наполнил его, оплатил изготовление подписных листов и приступил к процедуре сбора подписей», — пояснил Обертас.

Представить документы на выборы в качестве самовыдвиженца можно до 12 июля, а на сбор подписей у кандидатов есть время до 4 августа, напомнил глава облизбиркома. Для этого в регионе существует пять окружных комиссий.

Утверждением участков для голосования занимаются главы муниципалитетов. Все их будет необходимо проинспектировать в течение июля, чтобы история с выборами в поселке Элеваторный не повторилась и для электората были созданы все необходимые условия.

«Мы сами по себе можем работать в разных условиях, как показали выборы в поселке Элеваторный, где они были не очень хорошими. Но что нам глава предоставил, то мы и взяли, он это решение принял, и оно зафиксировано на бумаге», — рассказал Сергей Владимирович.

По его словам, комиссия обратила внимание, что помещение, мягко говоря, не совсем корректное и удобное. К сентябрьским выборам уже сделана замена — все три дня голосование будет проходить в клубе соседнего поселка Синарский, расположенного в трех километрах от Элеваторного. Председатель облизбиркома заверил, что для граждан будет организована транспортировка.

Исходя из эпидемической обстановки, выборы продлятся три дня. На всех точках будет осуществляться строгий контроль за мерами безопасности. Обертас отметил, что члены избирательных комиссий будут снабжены одноразовыми халатами, масками, дополнительными защитными экранами, санитайзерами и перчатками. Избирателям выдадут бюллетени в пакетиках, ручки, перчатки и дезинфицирующие средства.

Проголосовать граждане смогут как дома, так и при личном посещении любого из участков, удобного по расположению для избирателя.