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Экономист Чирков ожидает роста реальных доходов россиян к концу 2021 года

  /   Обновлено: 08 июля 2021 18:04
Экономика
Экономист Чирков ожидает роста реальных доходов россиян к концу 2021 года
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat

Москва, 8 июля. В развитии положительной тенденции относительно доходов граждан Российской Федерации уверен доцент кафедры политической экономики МГУ Максим Чирков.

Специалист считает, что положение может заметно улучшиться уже к окончанию текущего года.

«Я считаю, что в текущем году ситуация с реальными доходами улучшится постольку поскольку потребительский бум, бум кредитования к концу года пойдет на спад... В любом случае ситуация с реальными доходами в 2021 году будет лучше, чем по итогам 2020 года», — объяснил Чирков в эфире «Радио 1».

Экономист полагает, что государству следует предпринять некоторые меры, чтобы поддержать тренд. В качестве одной из мер он предлагает повышать финансовую грамотность жителей России.

Социальный опрос среди граждан выявил уровень зарплаты, который люди считают достаточным для финансовой независимости.

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зарплата статистика финансовая грамотность доходы россиян реальные доходы
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