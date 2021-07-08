Экономист Чирков ожидает роста реальных доходов россиян к концу 2021 года

Москва, 8 июля. В развитии положительной тенденции относительно доходов граждан Российской Федерации уверен доцент кафедры политической экономики МГУ Максим Чирков.

Специалист считает, что положение может заметно улучшиться уже к окончанию текущего года.

«Я считаю, что в текущем году ситуация с реальными доходами улучшится постольку поскольку потребительский бум, бум кредитования к концу года пойдет на спад... В любом случае ситуация с реальными доходами в 2021 году будет лучше, чем по итогам 2020 года», — объяснил Чирков в эфире «Радио 1».

Экономист полагает, что государству следует предпринять некоторые меры, чтобы поддержать тренд. В качестве одной из мер он предлагает повышать финансовую грамотность жителей России.

Социальный опрос среди граждан выявил уровень зарплаты, который люди считают достаточным для финансовой независимости.