Продажи новых версий Skoda Karoq стартовали в России

Москва, 8 июля. Чешская компания Skoda начала реализацию на российском рынке модифицированных автомобилей линейки Karoq.

Руководитель отдела продаж российского офиса Skoda Томаш Духонь считает, что и так хорошо зарекомендовавший себя кроссовер, получив три разные трансмиссиии, привлечет еще больше клиентов. По его мнению, Karoq станет универсальным выбором, пишут «Автоновости дня».

Машина оборудована турбированным мотором 1.4 TSI, выдающим 150 лошадиных сил. Для него предусмотрены три варианта коробок передач: классический восьмиступенчатый «автомат», шестиступенчатый «робот» DSG-6 и новый семиступенчатый «робот» DSG-7. Кроме того, обновленная модель Skoda Karoq для покупателей из РФ предлагается с еще одной агрегатной парой из атмосферного мотора 1.6 MPI мощностью 110 л.с. и классического шестиступенчатого «автомата».

Раритетный ВАЗ-2105 ранее выставили на продажу за 3 миллиона рублей. Этот автомобиль 1998 года выпуска имеет «родной» пробег всего десять километров.