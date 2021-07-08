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Потасовка из-за принадлежности Крыма произошла в баре Харькова

  /   Обновлено: 08 июля 2021 17:50
Политика
Потасовка из-за принадлежности Крыма произошла в баре Харькова
Федеральное агентство новостей

Харьков, 8 июля. Спор по вопросу принадлежности Крыма между отдыхающими в одном из харьковских баров перерос в настоящую потасовку.

Согласно предварительной версии, два молодых человека начали разговаривать друг с другом на повышенных тонах. Вскоре стало ясно, что причиной конфликта стали кардинально разные позиции оппонентов относительно статуса полуострова.

Отдыхающие в баре не смогли предотвратить обострение конфликта, в связи с чем он перерос в драку. Через некоторое время один из участников потасовки достал нож. К счастью, инцидент закончился без жертв.

Крым продолжает испытывать политическое давление со стороны Украины. Киев изо всех сил пытается создать условия для обострения экологической ситуации на полуострове, ранее отметил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

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россия крым потасовка
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