Полиция Калифорнии убила мужчину за то, что он выпил лишнего

Сакраменто, 8 июля. Семья мужчины, который умер в ходе неправомерного задержания сотрудниками полиции, подала иск к городу Аламида, обвиняя полицейских в его смерти.

Гибель 26-летнего Марио Гонсалеса стала очередным эпизодом полицейской жестокости в США. 19 апреля 2021 года полиция Аламиды прибыла по вызову о дезориентированном мужчине, предположительно пьяном, в парке. Сотрудники полиции почти час общались с Марио прежде чем решили его задержать. Офицеры повалили его на землю и в ходе борьбы один из сотрудников прижал своей голенью шею Марио, после чего тот перестал сопротивляться, — а затем и дышать.

При этом полицейские повторяли Марио, что он всего лишь слишком много выпил, подчеркивая, что они позаботятся о нем и ему нечего бояться.

Предпринятые офицерами реанимационные мероприятия не смогли вернуть Гонсалеса к жизни. Врачи больницы, куда его доставили, лишь констатировали смерть.

Семья мужчины обвиняет офицеров, участвовавших в задержании, в незаконном аресте и применении чрезмерной силы, ведь Марио не представлял никакой угрозы, и вся его вина состояла в том, что он был нетрезв.

Oakland youth are holding a march and rally for Mario Gonzalez. Gonzalez died in April 19 during a struggle with Alameda Police.

Body camera video showed an officer pinning him to the ground while kneeling on his back, neck and shoulder.