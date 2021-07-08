Сакраменто, 8 июля. Семья мужчины, который умер в ходе неправомерного задержания сотрудниками полиции, подала иск к городу Аламида, обвиняя полицейских в его смерти.

Гибель 26-летнего Марио Гонсалеса стала очередным эпизодом полицейской жестокости в США. 19 апреля 2021 года полиция Аламиды прибыла по вызову о дезориентированном мужчине, предположительно пьяном, в парке. Сотрудники полиции почти час общались с Марио прежде чем решили его задержать. Офицеры повалили его на землю и в ходе борьбы один из сотрудников прижал своей голенью шею Марио, после чего тот перестал сопротивляться, — а затем и дышать.

При этом полицейские повторяли Марио, что он всего лишь слишком много выпил, подчеркивая, что они позаботятся о нем и ему нечего бояться.

Предпринятые офицерами реанимационные мероприятия не смогли вернуть Гонсалеса к жизни. Врачи больницы, куда его доставили, лишь констатировали смерть.

«Полиция убила моего брата так же, как они убили Джорджа Флойда», — сказал его брат Херардо, который страдает аутизмом и находился на попечении Марио.

Семья мужчины обвиняет офицеров, участвовавших в задержании, в незаконном аресте и применении чрезмерной силы, ведь Марио не представлял никакой угрозы, и вся его вина состояла в том, что он был нетрезв.

Oakland youth are holding a march and rally for Mario Gonzalez. Gonzalez died in April 19 during a struggle with Alameda Police.

Body camera video showed an officer pinning him to the ground while kneeling on his back, neck and shoulder. @kron4news #bayarea pic.twitter.com/g3F6tY76nQ — Amanda Hari (@AmandaHari) May 3, 2021

При этом показания полицейских не соответствуют видеозаписи ареста, которая была опубликована в ходе начавшегося расследования.

«Офицеры навалились на Марио, когда он лежал лицом вниз на земле. Они всем весом давили ему на голову и спину. Все, что мы видели в этом видео, было необязательным и непрофессиональным», — говорит Хернандо.

Инициативная группа российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), который был создан при поддержке известно бизнесмена Евгения Пригожина, намерена поддержать семью Гонсалес в стремлении восстановить справедливость и добиться наказания для полицейских, убивших Марио. Представители Фонда подчеркивают необходимость бороться с полицейским произволом и готовы оказать семье Гонсалес необходимую правовую и информационную поддержку. В официальном Telegram-канале представители ФБР объявили, что направили обращения к президенту Джо Байдену и генпрокурору США Меррику Гарланду.