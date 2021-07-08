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В Сенате США потребовали выделить Пентагону больше денег для «сдерживания врагов»
Армия
В Сенате США потребовали выделить Пентагону больше денег для «сдерживания врагов»
pixabay.com

Вашингтон, 8 июля. Американский Сенатор Рик Скотт призвал Белый дом увеличить расходы Пентагона в 2022 году, чтобы обеспечить американские вооруженные силы необходимыми ресурсами.

По его словам, запланированного на 2022 финансовый год оборонного бюджета недостаточно для «сдерживания врагов». Президент США Джо Байден запросил 715 миллиардов долларов на нужды Пентагона в 2022 году. При этом министерство обороны США просило увеличить эту сумму на семь миллиардов долларов.

«Сенат призывает администрацию Байдена сотрудничать с конгрессом, чтобы обеспечить Вооруженные силы США всеми необходимыми ресурсами для создания и поддержания подавляющей военной мощи, которую США ожидают и заслуживают», — говорится в резолюции Скотта.

Он также добавил, что новый оборонный бюджет не способен обеспечить американских военных ресурсами, которые необходимы для «сдерживания врагов США или победы над ними».

Ранее стало известно, что США, Украина, Литва и Польша проведут учения, в ходе которых отработают приемы нападения на Россию. Очередные маневры с участием американских, польских, украинских и литовских вооруженных сил будут проходить на территории Украины с 17 по 30 июля, передает «Утро.ру».

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